Katt : "Si on a besoin de moi, je suis prêt".

En fait, Stephan Katt, 44 ans, originaire de Neuwittenbeck, en avait déjà fini avec l'équipe nationale, mais en même temps, il est bien décidé à aller chercher une nouvelle fois des métaux précieux aux côtés du capitaine Martin Smolinski, d'Erik Riss et de Jörg Tebbe.

Stephan Katt est clairement en tête de la liste des leaders allemands. Avec désormais onze participations aux championnats du monde par équipe, il est le seul à pouvoir afficher un nombre à deux chiffres. Depuis le début de la compétition par équipe, qui s'appelle aujourd'hui Longtrack of Nations, de 2007 à 2017, Katt a toujours été présent, à l'exception de 2009. Avec l'équipe nationale allemande, il a remporté sept fois l'or et deux fois l'argent, soit le nombre de médailles le plus élevé.

Après sa dernière médaille d'or à ce jour, en 2017 à Roden, le Schleswig-Holsteinois avait déclaré qu'il se retirait de l'équipe. "Mais j'ai aussi toujours dit que s'il y avait des difficultés, je serais prêt". Katt a tenu parole. Car cette année, il n'a pas été facile pour Josef Hukelmann, le manager de l'équipe DMSB, de mettre sur pied une équipe : Avec Lukas Fienhage, Michael Härtel et Max Dilger, tous déjà plusieurs fois champions du monde par équipe et candidats potentiels, la liste des noms des pilotes entrant en ligne de compte, mais actuellement blessés, est longue.

Katt est le seul, avec Smolinski, à avoir fait partie de l'équipe lors du titre à Roden en 2017 : "J'aime la piste. Elle permet beaucoup de lignes". Son coéquipier Erik Riss s'exprime en tant que "fan de Katt" : "Si Stephan est dans un bon jour, il peut battre tout le monde". Est-ce que sa chute à Scheeßel l'année dernière et ses conséquences le gênent encore ? "Pas en roulant", répond Katt. "Mais j'ai aussi dû lutter mentalement après Scheeßel. Mais cela s'est amélioré au cours des dernières semaines".

Ce n'est que dimanche dernier que Katt a fait sa dernière sortie lors des championnats du monde individuels à Mühldorf. La piste longue de Mühldorf, appelée "autoroute rapide" par les spécialistes, était jusqu'à présent l'une des pistes préférées de Katt. L'année dernière, il a été le meilleur Allemand en terminant quatrième du GP, en 2023, il n'a été que treizième : "Nous nous sommes trompés techniquement, nous avons fait des améliorations à partir de notre compréhension, mais cela n'a pas fonctionné dans la bonne direction. Je suis très en colère à ce sujet, et ce même plusieurs jours après".

Par rapport à 2017, le mode de fonctionnement du championnat du monde par équipes a été modifié à plusieurs reprises. Ce qui n'a pas changé, c'est que l'Allemagne doit affronter chacune des six nations adverses - la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Finlande, le Danemark, la République tchèque et la France - lors des manches préliminaires. Alors que l'année dernière, deux pilotes et trois nations s'affrontaient, on est revenu en 2023 à trois contre trois et donc à deux équipes par manche. Les deux équipes ayant obtenu le plus de points disputent la finale décisive. Celle qui remporte la finale est championne du monde.

Pour Stephan Katt, les "Britanniques très forts" et les "Néerlandais très forts chez eux, qui connaissent la piste par cœur" font partie du cercle des favoris : "La concurrence est de toute façon là - et tout dépend de la dernière manche". Mais cela ne veut pas dire que l'Allemagne, tenante du titre, fait d'emblée l'autruche : "Avec un esprit d'équipe cool, de la bonne humeur et de la force mentale, on peut faire bouger les choses". Dans tous les cas, Roden sera, selon Katt, "une boîte très chaude". L'avenir nous dira si le DMSB parviendra à en tirer de l'or, de l'argent, du bronze ou simplement de la tôle. Pour Katt, qui est le premier pilote à avoir une chance de remporter sa dixième médaille, une chose est sûre : "Nous voulons gagner".