Katt: "Se hai bisogno di me, sono pronto".

In realtà, Stephan Katt, 44 anni, di Neuwittenbek, aveva già chiuso con la squadra nazionale, ma allo stesso tempo è intenzionato a conquistare un altro metallo prezioso insieme al capitano Martin Smolinski, Erik Riss e Jörg Tebbe.

Stephan Katt è chiaramente in testa alla classifica dei migliori corridori tedeschi. Con undici partecipazioni alla Coppa del Mondo a squadre, è l'unico a poter vantare un numero a due cifre. Dall'inizio della competizione a squadre, che ora si chiama Longtrack of Nations, dal 2007 al 2017, Katt è stato un partecipante costante, con l'eccezione del 2009. Con la nazionale tedesca ha vinto sette volte l'oro, due volte l'argento - e quindi più medaglie di chiunque altro.

Dopo il suo ultimo oro finora, nel 2017 a Roden, l'uomo dello Schleswig-Holstein aveva dichiarato il suo ritiro dalla squadra. "Ma ho anche sempre detto che se ci sono difficoltà, sono pronto". Katt ha mantenuto la parola. Perché non è stato facile per il team manager della DMSB Josef Hukelmann mettere insieme una squadra quest'anno: Con Lukas Fienhage, Michael Härtel e Max Dilger, tutti già pluricampioni del mondo a squadre e potenziali candidati, la lista dei nomi dei piloti idonei ma attualmente infortunati è lunga.

Oltre a Smolinski, Katt è l'unico che era in squadra quando ha vinto il titolo a Roden nel 2017: "Mi piace la pista. Permette molte linee". Il suo compagno di squadra Erik Riss parla da "fan di Katt": "Se Stephan ha una buona giornata, può battere tutti". Se la caduta a Scheeßel dello scorso anno e le conseguenze che ne sono derivate lo ostacolano ancora? "Non per quanto riguarda la guida", dice Katt. "Ma ho anche faticato mentalmente dopo Scheeßel. Ma nelle ultime settimane è andata sempre meglio".

Solo domenica scorsa Katt ha disputato la sua ultima uscita ai Campionati del Mondo individuali di Mühldorf. Il lungo tracciato di Mühldorf, noto come autobahn veloce tra gli addetti ai lavori, è stato finora uno dei percorsi preferiti di Katt. L'anno scorso si è classificato quarto al GP di Mühldorf, ma nel 2023 si è piazzato solo 13°: "Abbiamo commesso un errore tecnico e abbiamo apportato dei miglioramenti sulla base della nostra comprensione, che poi sono andati esattamente nella direzione sbagliata. Sono molto seccato per questo e anche per i giorni successivi".

Rispetto al 2017, la modalità del Campionato del Mondo a squadre è cambiata diverse volte. Ciò che è rimasto invariato è che la Germania deve competere contro ciascuna delle sei nazioni avversarie - Gran Bretagna, Paesi Bassi, Finlandia, Danimarca, Repubblica Ceca e Francia - nelle manche preliminari. Mentre l'anno scorso c'erano due piloti e tre nazioni in competizione tra loro, nel 2023 si è tornati a tre contro tre e quindi a due squadre per manche. Le due squadre con il miglior punteggio disputeranno l'importantissima finale. Chi vince la finale è campione del mondo.

Per Stephan Katt, i "forti britannici" e i "forti olandesi, che conoscono a fondo il tracciato" sono tra i favoriti: "La concorrenza c'è sicuramente, e tutto dipende dall'ultima manche". Ma questo non significa che la Germania, campione in carica, nasconderà la testa sotto la sabbia fin dall'inizio: "Con uno spirito di squadra fresco, un buon umore e la forza mentale, si può fare un salto di qualità". In ogni caso, secondo la valutazione di Katt, Roden sarà "una scatola molto calda". Resta da vedere se il DMSB riuscirà a vincere l'oro, l'argento, il bronzo o anche solo lo stagno. Per Katt, che è il primo cavaliere ad avere la possibilità di vincere la sua decima medaglia, una cosa è certa: "Vogliamo vincere.