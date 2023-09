Katt: "Se precisares de mim, estou pronto".

Stephan Katt teve uma época irregular, mas é o número 4 da Alemanha no Campeonato do Mundo de Equipas de Pista Longa em Roden, na Holanda, no domingo.

Na verdade, Stephan Katt, de 44 anos, de Neuwittenbek, já tinha terminado a sua participação na equipa nacional, mas, ao mesmo tempo, está empenhado em obter outro metal precioso, juntamente com o capitão Martin Smolinski, Erik Riss e Jörg Tebbe.

Stephan Katt lidera claramente a lista dos melhores cavaleiros alemães. Com onze participações na Taça do Mundo por equipas, é o único que se pode gabar de ter um número de dois dígitos. Desde o início da competição por equipas, que agora se chama Longtrack of Nations, de 2007 a 2017, Katt foi um participante constante, com exceção de 2009. Ganhou sete vezes o ouro com a equipa nacional alemã, duas vezes a prata - e, portanto, mais medalhas do que qualquer outra pessoa.

Depois do seu último ouro até agora, em 2017, em Roden, o homem de Schleswig-Holstein declarou a sua retirada da equipa. "Mas também sempre disse que, se houver dificuldades, estou pronto". Katt cumpriu a sua palavra. Porque não foi fácil para o chefe de equipa da DMSB, Josef Hukelmann, reunir uma equipa este ano: Com Lukas Fienhage, Michael Härtel e Max Dilger, todos eles já campeões do mundo de equipas múltiplas e potenciais candidatos, a lista de nomes de pilotos elegíveis mas atualmente lesionados é longa.

Para além de Smolinski, Katt é o único que estava na equipa quando esta conquistou o título em Roden, em 2017: "Gosto da pista. Permite muitas linhas". O seu colega de equipa Erik Riss diz-se "fã de Katt": "Se Stephan tiver um bom dia, pode ganhar a todos". Se o acidente em Scheeßel no ano passado e as consequências ainda o afectam? "Não no que respeita à condução", diz Katt. "Mas também tive dificuldades mentais depois de Scheeßel. Mas isso tem vindo a melhorar cada vez mais nas últimas semanas."

Foi apenas no domingo passado que Katt teve a sua última prova no Campeonato do Mundo individual em Mühldorf. A longa pista de Mühldorf, conhecida como a autoestrada rápida entre os especialistas, tem sido uma das pistas preferidas de Katt até à data. No ano passado, terminou o GP em quarto lugar, mas em 2023 foi apenas 13º: "Cometemos um erro técnico e fizemos melhorias com base na nossa compreensão, que depois foi exatamente na direção errada. Estou muito aborrecido com isso e mesmo dias depois."

Em comparação com 2017, o modo do Campeonato do Mundo de Equipas mudou várias vezes. O que se manteve igual foi o facto de a Alemanha ter de competir contra cada uma das seis nações adversárias - Grã-Bretanha, Holanda, Finlândia, Dinamarca, República Checa e França - nas eliminatórias preliminares. Enquanto no ano passado havia dois pilotos e três países a competir entre si, em 2023 voltaram a ser três contra três e, portanto, duas equipas por eliminatória. As duas equipas com mais pontos disputarão a importante final. Quem vencer a final é o campeão do mundo.

Para Stephan Katt, os "fortes britânicos" e os "fortes holandeses, que conhecem a pista por dentro e por fora" estão entre os favoritos: "A competição está definitivamente presente - e tudo depende da última corrida". Mas isso não significa que a Alemanha, campeã em título, vá enterrar a cabeça na areia desde o início: "Com um espírito de equipa fresco, boa disposição e força mental, isto pode ser um sucesso." De qualquer forma, de acordo com a avaliação de Katt, Roden será "uma caixa muito quente". Resta saber se a DMSB conseguirá ganhar o ouro, a prata, o bronze ou apenas o estanho. Para Katt, que é o primeiro cavaleiro a ter a possibilidade de ganhar a sua décima medalha, uma coisa é certa: "Queremos ganhar.