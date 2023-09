Aleix Espargaró: "Il noto problema del calore Aprilia".

Il ritiro all'undicesimo giro ha colto di sorpresa il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Nonostante le condizioni difficili, sperava in una classifica di vertice.

"L'Aprilia è stata difficile da guidare per tutto il weekend. Ma ero comunque veloce. Penso di aver avuto la velocità necessaria per arrivare tra i primi cinque", così il leader del team Aprilia Aleix Espargaró (34) ha riassunto l'India GO. La RS-GP 23 si muoveva violentemente sul ritmo di gara e scivolava malamente, ma lui è stato in grado di gestirla bene.

I suoi tempi sul giro, con valori elevati di 1:45, erano davvero promettenti. "Inoltre, avevo una gomma posteriore molto migliore di quella di Brad Binder e Joan Mir. Molto sarebbe stato possibile".

Quello che è successo all'undicesimo giro rimane per il momento un mistero, anche per il tre volte vincitore della MotoGP. "La moto si è fermata. All'improvviso non avevo più potenza".

Ma il catalano respinge le ipotesi di un problema al cambio. "Il cambio ha funzionato perfettamente".

Tuttavia, il 313 volte partecipante al GP è infastidito dallo stesso fenomeno ogni anno. "Da quattro anni a questa parte, il problema si ripete. Non appena partecipiamo alle gare all'estero, dove di solito fa molto caldo, ci troviamo in difficoltà", ha dichiarato Aleix Espargaró, "Questo non è possibile. Dobbiamo assolutamente migliorare e risolvere questo problema".

Anche la causa di questo dilemma non è del tutto chiara al sesto pilota del Campionato del Mondo. "Probabilmente ha anche a che fare con la nostra carenatura e i pacchetti aerodinamici. Certo. Il caldo qui in Asia causa problemi a tutti i piloti e a tutte le moto. Ma noi stiamo soffrendo particolarmente".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.