Pit Beirer (KTM) : "Les concessions créent la confusion".

"Il n'est pas possible que Honda et Yamaha obtiennent des concessions étendues, mais pas Aprilia et KTM", s'étonne Pit Beirer, directeur de course de KTM,

Depuis bientôt six mois, l'alliance des constructeurs MSMA discute d'idées pour rapprocher à nouveau les constructeurs japonais Honda et Yamaha de l'élite. En effet, rien ne serait plus rétrospectif pour Dorna Sports S.L., détenteur des droits commerciaux du GP, les autres usines, les organisateurs, les sponsors et les fans, qu'un nouveau retrait d'un géant japonais, Suzuki s'étant déjà retiré du championnat du monde MotoGP fin 2022.

Un accord n'est pas en vue. C'est pourquoi le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, cherche un compromis viable et, à un moment donné, il fera entendre sa voix. Même si les Européens ne sont pas tous totalement enthousiastes à l'idée que les Japonais, dominants depuis des décennies, reçoivent désormais des cadeaux.

En effet, selon les règles de concession actuellement en vigueur, ni Honda ni Yamaha ne pourraient prétendre à un quelconque privilège technique l'année prochaine.

"Il est maintenant temps que Honda et Yamaha reçoivent un peu de soutien de la part des entreprises qui en ont bénéficié par le passé", a expliqué Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Motor Racing, à SPEEDWEEK.com. "Le championnat en bénéficiera".

"En ce qui concerne les concessions, il s'agit toujours d'une discussion de principe totale", a déclaré Pit Beirer, directeur des sports motorisés de Pierer Mobility AG avec les marques KTM, GASGAS et Husqvarna. "Du côté de KTM, nous sommes strictement contre les concessions. Si l'on intervient maintenant dans cette histoire de 'balance of performance' et que l'on commence à aider quelqu'un parce qu'il est derrière, nous disons : Il n'est pas possible que Yamaha, Honda, Aprilia et KTM soient proches les uns des autres, mais que nous, Aprilia et KTM, devions quand même accepter maintenant des concessions pour Yamaha et Honda, alors que la différence avec Ducati dans le championnat du monde des marques est plus grande qu'entre nous quatre".

La situation au championnat du monde des constructeurs : 1. Ducati, 626 points. 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Ducati a donc 291 points d'avance sur KTM au championnat du monde des constructeurs. Mais KTM et Yamaha ne sont séparés que par 158 points.

Mais comme les usines n'ont pas encore trouvé d'accord, il est probable que la Dorna dicte un paquet de concessions pour Yamaha et Honda.

"Oui, nous devrons accepter cela aussi. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas donner notre avis", a déclaré Pit Beirer dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com.

"Nous sommes fermement opposés à de nouvelles dispositions en matière de concessions, car un certain règlement est en vigueur à ce sujet. C'est par le biais de ce règlement qu'Aprilia en 2015 et KTM en 2017 sont entrés dans la catégorie", explique Beirer. "Un nouveau venu obtient quelques avantages et tu dois être relativement mauvais pendant une longue période pour pouvoir remonter et obtenir de nouvelles concessions. Mais si tu roules sans concessions et que tu es un membre à part entière de la société MotoGP, tu dois affronter la concurrence avec acharnement".

Beirer réaffirme : "Oui, nous sommes contre les concessions. Point final ! Mais si de nouvelles concessions sont introduites, il n'est pas possible qu'Aprilia et KTM restent et que nous aidions Honda et Yamaha. Car il faut alors regarder le nombre de points de tous les constructeurs dans le championnat du monde des marques, et il doit y avoir une compensation, en calculant les écarts en pourcentage. On s'apercevra alors que dans le championnat du monde des constructeurs, le premier a deux fois plus de points que le deuxième. Si l'on aidait Yamaha, il faudrait freiner Ducati. Mais nous ne voulons pas que Ducati soit freinée. Nous préférerions que le règlement reste tel qu'il est. Nous préférerions faire des efforts pour nous rapprocher petit à petit".

Mais selon le règlement en vigueur jusqu'à présent, ni Honda (deux troisièmes places en 2022, une victoire et une troisième place en 2023) ni Yamaha (trois victoires en 2022, quatre deuxièmes places en 2022, une troisième place en 2022, plus trois troisièmes places en 2023) ne se qualifient pour les concessions, car elles ont obtenu trop de victoires ou de podiums au cours des deux dernières années.

"Ducati a fait un super boulot ces dernières années. C'est pourquoi nous ne pensons pas qu'il devrait y avoir des concessions, ni pour Honda et Yamaha, ni contre Ducati", a complété Pit Beirer. "S'il doit y avoir des concessions pour les Japonais, il faut regarder le score de tous les constructeurs".

"Honda a une victoire en 2023. Es-tu alors si mauvais que tu mérites des concessions ? Fabio Quartararo est monté sur trois podiums cette année. Il a également été très correct à Sepang. Deux Yamaha ont terminé devant la meilleure KTM. Il n'est donc pas nécessaire d'accorder des avantages aussi étendus et massifs aux deux usines japonaises. Développement moteur libre toute l'année, deux moteurs de plus, une mise à jour aéro supplémentaire - ces propositions, qui sont là dans le rau, sont trop généreuses. Et du point de vue d'Aprilia et de KTM, elles sont très unilatérales. Car Aprilia a six podiums dominicaux, KTM a cinq podiums dominicaux, Yamaha en a trois".

"Ce que je préférerais, c'est arrêter maintenant la discussion sur les concessions", estime Pit Beirer. "Car la discussion sur le fait de savoir à qui nous donnons combien de pneus d'essai, à qui nous en retirons, rend la situation confuse pour l'ensemble des spectateurs, et pour nous aussi en tant qu'usine. Nous considérons que le règlement actuel est très bon. C'est pourquoi nous ne devrions pas intervenir maintenant dans le niveau de performance des usines. Car c'est notre café de nous rapprocher des meilleurs. Si l'on investit l'argent dans les salaires des pilotes et non dans le développement des motos, cela finit par se retourner contre nous".

"Je trouve très déroutant les classes de course dans lesquelles on intervient de l'extérieur sur le niveau de performance du matériel", a déposé le chef de course KTM. "Le règlement doit rester clairement compréhensible - pour tous les spectateurs et tous les acteurs du paddock. Alors tu auras un sport de course cool".

Post-scriptum du vice-champion du monde de motocross 250 cm3 de 1999 : "Il faudrait plutôt discuter de la manière de supprimer le développement excessif de l'aérodynamique, les Ride Height Devices et de résoudre le problème de la pression des pneus. Si l'on remet davantage le véhicule dans les mains des pilotes, le pilote pourra à nouveau faire plus de différence - et pas seulement le matériel".

Pour l'instant, les "concessions" suivantes sont promises à Honda et Yamaha pour 2024 :

- Développement des moteurs non gelé à partir du début de la saison ;

- Deux moteurs par pilote de plus que les Européens, soit dix au lieu de huit ;

- Quatre pistes d'essai au lieu de trois ;

- Deux mises à jour aéro par pilote et par saison au lieu d'une ;

- Éventuellement des jours de test supplémentaires pour les pilotes réguliers. Par exemple, participation au shakedown test de trois jours à Sepang.

Les restrictions prévues pour Ducati :

- Deux wild cards par an au lieu de six (ou aucune), pour éviter que neuf Ducati ne se retrouvent dans le peloton des 23 pilotes comme à Sepang ;

- 140 pneus d'essai par saison au lieu de 170.