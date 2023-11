Pit Beirer (KTM): "As concessões causam confusão".

Durante quase seis meses, a aliança de construtores MSMA tem vindo a discutir ideias sobre a forma de aproximar novamente os construtores japoneses Honda e Yamaha do topo. Afinal, nada seria mais retrospetivo para a Dorna Sports S.L. como proprietária dos direitos comerciais do GP, as outras fábricas, os organizadores, os patrocinadores e os fãs do que outra retirada de um gigante japonês, depois de a Suzuki se ter retirado do Campeonato do Mundo de MotoGP no final de 2022.

Não há qualquer acordo à vista. É por isso que o diretor executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, está à procura de um compromisso viável e, a dada altura, vai bater o pé. Mesmo que os europeus não se sintam completamente entusiasmados com o facto de os japoneses, que dominaram durante décadas, receberem agora presentes.

Porque, de acordo com as actuais regras de concessão, nem a Honda nem a Yamaha poderão reclamar quaisquer privilégios técnicos no próximo ano.

"Agora é a altura para a Honda e a Yamaha obterem algum apoio das empresas que receberam apoio no passado", explicou Lin Jarvis, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing, ao SPEEDWEEK.com. "O campeonato vai beneficiar com isso".

"Quando se trata de concessões, trata-se sempre de uma discussão total de princípios", diz Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG com as marcas KTM, GASGAS e Husqvarna. "Do lado da KTM, somos estritamente contra concessões. Se intervierem agora nesta história do 'equilíbrio de desempenho' e começarem a ajudar alguém porque está na parte de trás, nós dizemos: Não pode ser que a Yamaha, Honda, Aprilia e KTM estejam próximas, mas nós da Aprilia e KTM devemos agora concordar com concessões para a Yamaha e Honda, mesmo que a diferença para a Ducati no campeonato do mundo de uma marca seja maior do que entre nós quatro."

A classificação no Campeonato de Construtores: 1º Ducati, 626 pontos. 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

A Ducati, portanto, tem uma vantagem de 291 pontos sobre a KTM no Campeonato de Construtores. Mas a KTM e a Yamaha estão apenas separadas por 158 pontos.

Mas como as fábricas ainda não chegaram a um acordo, a Dorna irá provavelmente ditar um pacote de concessões para a Yamaha e a Honda.

"Sim, vamos ter de aceitar isso. Mas isso não significa que não nos seja permitido expressar a nossa opinião," disse Pit Beirer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

"Somos estritamente contra os novos regulamentos de concessão, porque existem regulamentos específicos em vigor. A Aprilia 2015 e a KTM 2017 entraram na classe através destes regulamentos", diz Beirer. "Um recém-chegado obtém algumas vantagens decentes e é preciso ser relativamente mau durante um longo período de tempo para ser promovido novamente e obter novas concessões. Mas se correres sem concessões e fores um membro de pleno direito da sociedade do MotoGP, tens de enfrentar a concorrência com uma vingança."

Beirer reitera: "Sim, somos contra as concessões. Ponto final! Mas se forem introduzidas novas concessões, não pode ser que a Aprilia e a KTM fiquem e nós ajudemos a Honda e a Yamaha. Porque, nesse caso, é preciso olhar para o total de pontos de todos os construtores no campeonato de construtores e, depois, tem de haver uma equiparação, compensando as diferenças em termos percentuais. Depois, apercebemo-nos de que, no Campeonato de Construtores, a primeira equipa tem o dobro dos pontos da segunda. Se ajudarmos a Yamaha agora, teremos de abrandar a Ducati. Mas nós não queremos que a Ducati seja atrasada. Preferimos que os regulamentos se mantenham como estão. Preferimos fazer um esforço próprio para podermos subir pouco a pouco."

No entanto, de acordo com os regulamentos actuais, nem a Honda (dois terceiros lugares em 2022, uma vitória e um terceiro lugar em 2023) nem a Yamaha (três vitórias em 2022, quatro segundos lugares em 2022, um terceiro lugar em 2022, mais três terceiros lugares em 2023) se qualificam para as Concessões porque obtiveram demasiadas vitórias ou pódios nos últimos dois anos.

"A Ducati tem feito um excelente trabalho nos últimos anos. É por isso que não achamos que deva haver concessões, nem para a Honda e Yamaha e nem contra a Ducati", acrescentou Pit Beirer. "Se houver concessões para os japoneses, é preciso olhar para a pontuação de todos os fabricantes."

"A Honda tem uma vitória em 2023. Será que são assim tão maus que merecem concessões? Fabio Quartararo conseguiu três pódios este ano. Ele também esteve muito bem em Sepang. Dois pilotos da Yamaha terminaram à frente da melhor KTM. Por isso, não é preciso dar às duas fábricas japonesas vantagens tão grandes e abrangentes. Desenvolvimento gratuito de motores durante todo o ano, mais dois motores, uma atualização adicional da aerodinâmica - estas propostas em bruto são demasiado generosas. E do ponto de vista da Aprilia e da KTM - muito unilaterais. Porque a Aprilia tem seis pódios de domingo, a KTM tem cinco pódios de domingo e a Yamaha tem três".

"Eu preferia parar a discussão sobre as concessões agora", diz Pit Beirer. "Porque a discussão sobre a quem damos quantos pneus de teste e a quem tiramos alguns torna a situação confusa para todos os espectadores e também para nós, enquanto fábrica. Pensamos que os regulamentos actuais são muito bons. Por isso, não devemos interferir com o desempenho das fábricas. Afinal de contas, o nosso trabalho é competir com os melhores. Se investirmos o dinheiro nos salários dos pilotos e não no desenvolvimento das motos, isso acabará por ter o seu preço".

"Considero muito confusas as classes de corrida que interferem com o nível de desempenho do material a partir do exterior", disse o diretor de corrida da KTM. "Os regulamentos devem permanecer claramente compreensíveis - para todos os espectadores e todos os envolvidos no paddock. Então, as corridas são fixes."

O vice-campeão do mundo de motocross de 250cc de 1999 acrescentou: "Seria melhor discutir como se livrar do desenvolvimento aerodinâmico excessivo, dos dispositivos de altura de condução e resolver o problema da pressão dos pneus. Se voltarmos a colocar mais do veículo nas mãos dos pilotos, o piloto pode voltar a fazer mais diferença - e não apenas o material."

Atualmente, foram prometidas à Honda e à Yamaha as seguintes concessões para 2024:

- Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da época;

- Mais dois motores por piloto do que os europeus, ou seja, dez em vez de oito

- Quatro pistas de testes em vez de três;

- Duas em vez de uma atualização aerodinâmica por piloto e época;

- Possivelmente dias de teste adicionais para os pilotos regulares. Por exemplo, participação no teste de 3 dias em Sepang.

As restrições planeadas para a Ducati:

- Dois em vez de seis wildcards por ano (ou nenhum), para que não haja nove Ducati no campo de 23 pilotos como em Sepang;

- 140 em vez de 170 pneus de teste por época.