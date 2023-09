Portimão : pas de qualificatif, les pneus tendres de course sont critiques

Pour le meeting du championnat du monde Superbike 2023 à Portimão, le monopoleur des pneus Pirelli joue la carte de la sécurité. L'utilisation des pneus les plus tendres sera limitée et un pneu de qualification ne sera même pas proposé du tout.

Depuis quelques années, nous constatons une tendance à l'utilisation de pneus de plus en plus tendres dans le championnat du monde Superbike. Pirelli, fournisseur unique du championnat du monde proche de la série depuis 20 ans, a assuré une évolution en 2019 avec le pneu de course tendre SCX ainsi qu'en 2022 avec le pneu de qualification SCQ, rien de moins qu'un rééquilibrage des forces en présence. Le plus grand critique est Jonathan Rea, qui, parmi les pilotes de pointe, a le plus de mal à faire tenir les pneus tendres sur la distance.

Le fait que Pirelli marche sur une corde raide avec les mélanges de gomme tendre n'est qu'occasionnellement évident. Pour le prochain week-end de course à Portimão, les Italiens ont annoncé une forte restriction. Ainsi, le pneu arrière SCQ introduit en 2022, qui peut être utilisé en Superpole ainsi qu'en course Superpole, ne sera pas proposé pour des raisons de sécurité. Son rôle sera assuré par le pneu de course tendre SCX, qui ne pourra à son tour pas être utilisé dans les longues courses principales.

"Portimão n'est certainement pas le circuit le plus exigeant sur lequel nous nous rendrons au cours de la saison. Mais c'est une piste qui ne doit pas être sous-estimée, aussi bien par les pilotes que par nous en tant que fabricant de pneus", explique le directeur de course Giorgio Barbier. "Elle est difficile pour les pilotes parce qu'il y a des montées et des descentes constantes et qu'il faut freiner brusquement, mais c'est justement pour cela qu'elle a du charme. Mais c'est aussi un circuit qui, malgré le renouvellement du revêtement en 2020, offre très peu d'adhérence tout en soumettant les pneus à de fortes contraintes transversales et longitudinales. Les solutions trop tendres pourraient donc être désavantagées sur la distance de course en raison du graining. C'est pourquoi nous utiliserons le SCX au lieu du SCQ comme pneu de qualification et éventuellement de course en superpole, tandis que pour les longues courses, le choix se portera sur le SC0 standard ou sur le SC1 de développement, qui peut garantir une meilleure constance des performances".

Le 'graining' se produit typiquement à basse température, alors que les météorologues prévoient du soleil et jusqu'à 30 degrés pour les prochains jours.