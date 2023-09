Warum man die SBK-WM in Portimão nicht verpassen darf

Auf der spektakulären Rennstrecke in Portimão findet das vorletzte Rennwochenende der Superbike-WM 2023 statt. In allen Kategorien können die Entscheidungen fallen, aber die Uhren ticken in Portugal anders.

Die Berg- und Talbahn in Portimão ist eine der anspruchsvollsten Pisten im Kalender der Superbike-WM. Der ‹Autódromo Internacional do Algarve› folgt unmittelbar auf das Meeting in Aragon und war eigentlich als Europafinale geplant. Durch die Absage von Argentinien findet das letzte Rennwochenende daher in Jerez und damit ebenfalls in Europa statt.

Für die Supersport-WM 300 ist Portimão das letzte Rennen der Saison. In der Nachwuchsserie läuft es auf den Titelgewinn durch den Niederländer von Jeffrey Buis (Kawasaki) hinaus, der die 300er-Serie bereits 2020 gewonnen hatte.

Auch in der Supersport-WM wird die Entscheidung fallen, sofern WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) nicht mehr als 35 Punkte auf seinen einzigen Widersacher Stefano Manzi (Yamaha) verliert. Für die Piloten, die die ‹WorldSSP-Challenge› bestreiten – zum Beispiel der Österreicher Max Kofler – ist die Veranstaltung in Portugal die letzte der Saison.

Nur wenige Punkte trennen Álvaro Bautista (Ducati) vom vorzeitigen Gewinn der diesjährigen Superbike-Weltmeisterschaft. Der Spanier kommt mit 47 Punkten Vorsprung nach Portimão, insgesamt 62 Punkte werden in den drei Rennen vergeben. Nur Toprak Razgatlioglu (Yamaha) kann die Entscheidung noch bis zum Finale in Jerez vertagen.

Es gibt also gute Gründe, am kommenden Wochenende das elfte Saisonmeeting zu verfolgen. Aber Achtung: In Portimão ist eine Zeitverschiebung zu berücksichtigen; alles findet eine Stunde später statt.

Zeitplan der Superbike-WM 2023 in Portimao