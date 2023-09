Erster BMW-Test: Toprak hofft auf Freigabe von Yamaha

Toprak Razgatlioglus Vertrag mit Yamaha läuft bis Ende November 2023, der Türke kann also eigentlich erst im Januar für sein zukünftiges BMW-Team testen. Sein Manager Kenan Sofuoglu bemüht sich, das zu ändern.

Die Superbike-WM 2023 endet am letzten Oktober-Wochenende in Jerez – drei Wochen früher als im Vorjahr. Die Teams werden also genügend Zeit haben, um bei den ersten Wintertests im November die Weichen für die nächste Saison zu stellen. Es könnte auch bis Mitte Dezember getestet werden, dann ist es aber sogar in Südspanien öfter zu kalt.

Gleich mehrere Spitzenfahrer wechseln die Teams, ihren Premieren auf den neuen Motorrädern blicken wir gespannt entgegen. Toprak Razgatlioglu geht von Yamaha zu BMW, Jonathan Rea von Kawasaki zu Yamaha und Axel Bassani steigt vom Ducati-Privatier zum Kawasaki-Werksfahrer auf.

Wann Razgatlioglu erstmals die BMW testen darf, wird derzeit von seinem Manager Kenan Sofuoglu verhandelt – denn Topraks Yamaha-Vertrag läuft bis Ende November.

«Anschließend dürfen wir testen, das ist aber viel verlorene Zeit», sagte Sofuoglu gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir reden mit Yamaha darüber, dass Toprak im November frei ist zu testen. Vielleicht werden sie es uns erlauben. Kawasaki wird Jonathan auch erlauben im November für Yamaha zu testen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie uns blockieren, aber selbst einen Fahrer von einer anderen Marke bekommen. Wir werden noch einmal darüber reden, ich vermute, dass sie jetzt etwas flexibler sind. Yamaha mag Toprak, ich glaube, sie werden es ihm erlauben. BMW hat diesen Wunsch gegenüber Yamaha auch geäußert, von Werk zu Werk.»

Für BMW und Razgatlioglu ist der November-Test elementar wichtig, denn nur so kann der Weltmeister von 2021 Einfluss auf die Entwicklung der M1000RR für nächstes Jahr nehmen. Die Teams werden Mitte bis Ende Januar noch einmal in Europa zum Testen gehen, am 19./20. Februar sind bereits die offiziellen Dorna-Tests auf Phillip Island in Australien. Saisonbeginn ist am letzten Februar-Wochenende auf gleicher Strecke.