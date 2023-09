Portimão: niente qualifiche, gomme da gara morbide critiche

Da alcuni anni assistiamo a una tendenza verso pneumatici sempre più morbidi nel campionato mondiale Superbike. Pirelli, fornitore standard del campionato mondiale di serie negli ultimi 20 anni, ha previsto un'evoluzione nel 2019 con il pneumatico morbido da gara SCX e nel 2022 con quello da qualifica SCQ, per un riallineamento dei rapporti di forza. Il più grande critico è Jonathan Rea, che ha le maggiori difficoltà di tutti i piloti di punta a far funzionare le gomme morbide sulla distanza.

Il fatto che la Pirelli stia camminando su una linea sottile con le mescole di gomma morbida è solo occasionalmente evidente. Per il prossimo weekend di gara a Portimão, gli italiani hanno annunciato una severa restrizione. Ad esempio, il pneumatico posteriore SCQ introdotto nel 2022, che può essere utilizzato sia in Superpole che nella gara di Superpole, non sarà offerto per motivi di sicurezza. Il suo compito sarà assunto dal pneumatico morbido da gara SCX, che a sua volta non potrà essere utilizzato nelle lunghe gare principali.

"Portimão non è certo la pista più impegnativa che visiteremo durante la stagione. Ma è comunque una delle piste che non possono essere sottovalutate, sia dai piloti che da noi produttori di pneumatici", ha spiegato il direttore di gara Giorgio Barbier. "È difficile per i piloti perché è costantemente in salita e in discesa e bisogna frenare bruscamente, ma proprio per questo ha il suo fascino. Ma è anche una pista che, nonostante la riasfaltatura del 2020, offre pochissima aderenza e allo stesso tempo espone gli pneumatici a elevati carichi laterali e longitudinali. Pertanto, soluzioni troppo morbide potrebbero essere svantaggiate sulla distanza di gara a causa del graining. Per questo motivo utilizzeremo l'SCX al posto dell'SCQ come pneumatico da qualifica ed eventualmente da Superpole, mentre per le gare più lunghe la scelta ricadrà sull'SC0 standard o sull'SC1 di sviluppo, in grado di fornire una migliore costanza di prestazioni."

Il 'graining' si verifica tipicamente a basse temperature, mentre i meteorologi prevedono sole e fino a 30 gradi nei prossimi giorni.