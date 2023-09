Portimão: Não há qualificação, pneus macios são essenciais para a corrida

Desde há alguns anos, temos vindo a assistir a uma tendência para pneus cada vez mais macios no Campeonato do Mundo de Superbike. A Pirelli, fornecedora padrão do campeonato mundial de produção nos últimos 20 anos, proporcionou um desenvolvimento em 2019 com o pneu de corrida SCX macio e em 2022 com o qualificador SCQ, para nada menos que um realinhamento do equilíbrio de poder. O maior crítico é Jonathan Rea, que tem a maior dificuldade de todos os pilotos de topo em fazer com que os pneus macios percorram a distância.

O facto de a Pirelli estar a caminhar numa linha ténue com os compostos de borracha macia é apenas ocasionalmente aparente. Para o próximo fim de semana de corrida em Portimão, os italianos anunciaram uma restrição severa. Por exemplo, o pneu traseiro SCQ introduzido em 2022, que pode ser utilizado tanto na Superpole como na corrida da Superpole, não será oferecido por razões de segurança. A sua função será assumida pelo pneu de corrida macio SCX, que, por sua vez, não poderá ser utilizado nas corridas principais longas.

"Portimão não é certamente a pista mais exigente que vamos visitar durante a época. Mas continua a ser uma das pistas que não pode ser subestimada, tanto pelos pilotos como por nós, fabricantes de pneus", explicou o diretor de prova Giorgio Barbier. "É difícil para os pilotos porque está constantemente a subir e a descer e é preciso travar bruscamente, mas é precisamente por isso que tem o seu encanto. Mas é também uma pista que, apesar da repavimentação em 2020, oferece muito pouca aderência e, ao mesmo tempo, expõe os pneus a elevadas cargas laterais e longitudinais. Por conseguinte, soluções demasiado macias podem ficar em desvantagem ao longo da corrida devido à granulação. É por isso que vamos utilizar o SCX em vez do SCQ como pneu de qualificação e possivelmente de Superpole, enquanto que para as corridas longas a escolha será o SC0 standard ou o SC1 de desenvolvimento, que pode proporcionar uma melhor consistência de desempenho."

A "formação de grão" ocorre normalmente com temperaturas baixas, com os meteorologistas a preverem sol e até 30 graus nos próximos dias.