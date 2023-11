Xavi Vierge a appris à gérer la frustration chez Honda

Honda a dû apprendre à être humble en MotoGP et en Superbike. A une course de la fin de la saison de la catégorie reine, les Japonais occupent la dernière place du championnat du monde des marques et ont terminé derniers du championnat du monde proche de la série, déjà terminé.

Le pilote d'usine de l'époque, Álvaro Bautista, a constaté dès les premiers essais que la CBR1000RR-R, lancée en 2020, n'était pas un grand succès. Après deux années de vaches maigres, l'Espagnol est revenu chez Ducati et a remporté le championnat du monde deux fois de suite. Malgré les pièces de concession et de superconcession, la compétitivité de la Honda n'a pas changé.

Mais pour 2024, Honda lance une nouvelle Fireblade. Le pilote d'essai Tetsuta Nagashima a confirmé en cours de saison que le développement se ferait enfin avec Pirelli. A l'époque, on ne savait pas encore qu'il y aurait une nouvelle moto. Le Japonais effectuera des tests à Jerez de lundi à jeudi, les pilotes habituels Iker Lecuona et Xavi Vierge découvriront la 2024 Triple-R mercredi.

Une chose est sûre : la concurrence ne s'affaiblit pas avec le passage de Jonathan Rea chez Yamaha et de Toprak Razgatlioglu chez BMW, les nouveaux venus Andrea Iannone et Sam Lowes (tous deux avec Ducati) donnent également du fil à retordre à Honda.

"Ce fut une année très compliquée et en même temps magnifique, car j'ai pu décrocher mon premier podium en Superbike lors du deuxième week-end de course. Avec tous les changements et les nouveaux pilotes, le niveau sera beaucoup plus élevé en 2024. C'est pourquoi nous poussons l'équipe et nous-mêmes", cite motorbikemag.es Vierge. "Dans trois mois, nous devrons renverser la situation. Je dois aussi me concentrer un peu plus sur moi-même. Quand on sait qu'on a le niveau mais qu'on n'y arrive pas, on est frustré. Je dois donc apprendre à gérer cela. Pour l'équipe et pour nous les pilotes, l'objectif est de faire gagner Honda en championnat du monde Superbike. L'objectif n'est pas d'être dans les trois premiers, mais de gagner".

La dernière victoire de Honda en championnat du monde remonte à 2007, avec James Toseland, et la dernière victoire de Nicky Hayden sous la pluie à Sepang en 2016. Sur le sec, le dernier triomphe a été celui de Jonathan Rea à Portimão en 2014. Depuis l'introduction de la RR-R, Honda a décroché cinq troisièmes places, trois par Bautista, une par Lecuona et une par Vierge.