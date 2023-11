Xavi Vierge ha imparato a gestire la frustrazione alla Honda

La Honda ha dovuto imparare a essere umile nei campionati mondiali di MotoGP e Superbike. A una gara dalla fine della stagione della classe regina, la squadra giapponese si trovava all'ultimo posto nel campionato mondiale monomarca e all'ultimo posto nel campionato mondiale di serie già concluso.

Álvaro Bautista, il pilota ufficiale dell'epoca, si rese conto durante i primi test che la CBR1000RR introdotta nel 2020 non era un granché. Dopo due anni di magra, lo spagnolo tornò in Ducati e vinse il campionato del mondo per due volte di seguito. Nonostante le parti in concessione e superconcessione, nulla è cambiato in termini di competitività della Honda.

Tuttavia, Honda ha in serbo una nuova Fireblade per il 2024. Il collaudatore Tetsuta Nagashima ha confermato durante la stagione che lo sviluppo era finalmente in corso con Pirelli. All'epoca non si sapeva ancora che ci sarebbe stata una nuova moto. Il pilota giapponese effettuerà i test a Jerez da lunedì a giovedì, mentre i piloti abituali Iker Lecuona e Xavi Vierge prenderanno confidenza con la Triple-R 2024 mercoledì.

Una cosa è chiara: la concorrenza non si sta indebolendo con il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha e di Toprak Razgatlioglu alla BMW, e anche i nuovi arrivi di Andrea Iannone e Sam Lowes (entrambi con la Ducati) stanno dando da pensare alla Honda.

"È stato un anno molto complicato e allo stesso tempo meraviglioso, perché sono riuscito a conquistare il mio primo podio in Superbike nel secondo weekend di gara. Con tutti i cambiamenti e i nuovi piloti, il livello sarà molto più alto nel 2024. Ecco perché stiamo spingendo la squadra e noi stessi", cita motorbikemag.es. "In tre mesi dobbiamo ribaltare la situazione. Devo anche concentrarmi un po' di più su me stesso. Quando si sa di avere il livello ma non lo si raggiunge, ci si sente frustrati. Devo imparare a gestirlo. Per la squadra e per noi piloti, l'obiettivo è portare la Honda alla vittoria nel Campionato Mondiale Superbike. L'obiettivo non è arrivare tra i primi tre, ma vincere".

L'ultima volta che la Honda ha vinto il campionato del mondo è stato nel 2007 con James Toseland, mentre Nicky Hayden ha conquistato l'ultima vittoria sotto la pioggia a Sepang nel 2016. Jonathan Rea ha trionfato sull'asciutto a Portimão nel 2014. Dall'introduzione della RR-R, la Honda ha conquistato ben cinque terzi posti: tre di Bautista e uno ciascuno di Lecuona e Vierge.