Xavi Vierge aprendeu a lidar com a frustração na Honda

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, a Honda ficou em último lugar na classificação dos construtores. Com os mesmos pilotos, mas com uma nova Fireblade, a reviravolta deverá ser conseguida dentro de três meses.

A Honda teve de aprender a ser humilde nos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike. Uma corrida antes do final da temporada da categoria rainha, a equipa japonesa estava em último lugar no campeonato do mundo de monomarca e em último lugar no já concluído campeonato do mundo de produção.

Álvaro Bautista, o piloto de fábrica na altura, apercebeu-se durante os primeiros testes que a CBR1000RR-R introduzida em 2020 não era o grande sucesso. Após dois anos de vacas magras, o espanhol regressou à Ducati e venceu o campeonato do mundo duas vezes consecutivas. Apesar das peças de concessão e superconcessão, nada mudou em termos de competitividade da Honda.

No entanto, a Honda está a trazer uma nova Fireblade para 2024. O piloto de testes Tetsuta Nagashima confirmou durante a temporada que o desenvolvimento estava finalmente a decorrer com a Pirelli. Na altura, ainda não se sabia que iria haver uma nova mota. O piloto japonês vai testar em Jerez de segunda a quinta-feira, enquanto os pilotos regulares Iker Lecuona e Xavi Vierge vão familiarizar-se com a Triple-R 2024 na quarta-feira.

Uma coisa é certa: a concorrência não está a ficar mais fraca com a mudança de Jonathan Rea para a Yamaha e Toprak Razgatlioglu para a BMW, e os recém-chegados Andrea Iannone e Sam Lowes (ambos com a Ducati) também estão a dar que pensar à Honda.

"Foi um ano muito complicado e ao mesmo tempo maravilhoso, porque consegui conquistar o meu primeiro pódio de Superbike no segundo fim de semana de corrida. Com todas as mudanças e novos pilotos, o nível será muito mais elevado em 2024. É por isso que estamos a pressionar a equipa e a nós próprios", diz Vierge ao motorbikemag.es. "Em três meses, temos de dar a volta à situação. Também preciso de me concentrar um pouco mais em mim. Quando se sabe que se tem o nível, mas não se consegue, fica-se frustrado. Por isso, tenho de aprender a lidar com isso. Para a equipa e para nós, pilotos, o objetivo é levar a Honda à vitória no Campeonato do Mundo de Superbike. O objetivo não é ficar entre os três primeiros, mas sim vencer."

A Honda venceu o campeonato do mundo pela última vez em 2007 com James Toseland, com Nicky Hayden a conquistar a última vitória à chuva em Sepang, em 2016. Jonathan Rea triunfou pela última vez no seco em Portimão, em 2014. Desde a introdução da RR-R, a Honda conseguiu cinco terceiros lugares - três de Bautista e um de Lecuona e Vierge.