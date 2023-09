Finale de la SGP2 à Vojens : le drame n'a pas de limites

Ce n'était pas la course idéale pour Mateusz Cierniak à Vojens, qui avait dominé les deux premières SGP2. Il a pris un départ catastrophique avec un zéro, mais a ensuite réussi à se hisser en demi-finale du top huit avec dix points.

Après le Suédois Casper Henriksson, meilleur marqueur avec onze points à l'issue des manches préliminaires, Cierniak a choisi la place blanche sur la grille de départ. Au départ de la demi-finale, il a tressailli, a d'abord touché la bande de départ avec la roue avant, puis s'est accroché à la bande avec la visière de son casque en repartant. Il a été disqualifié pour le nouveau départ et n'a marqué que neuf points au championnat du monde.

Le titre était donc sur un plateau d'argent pour l'Australien Keynan Rew et le Polonais Bartlomiej Kowalski, car en cas de victoire à Vojens, tous deux avaient soudain la possibilité de devenir champions SGP2. Lors du re-run de la première demi-finale, Rew était d'abord en deuxième position, mais il a été rattrapé et, en tant que troisième du premier semi, il était également éliminé.

Dans la deuxième demi-finale, Kowalski a eu sa chance, mais l'a également gâchée en ne terminant que troisième, puisque Damian Ratajczak s'est emparé de la deuxième place dans le dernier tour, faisant ainsi de Cierniak le champion du monde des moins de 21 ans pour la deuxième fois. Ce dernier a suivi les manches de la demi-finale depuis son box et n'en revenait pas des événements.

En finale, Ratajczak a également saisi l'opportunité de décrocher une médaille mondiale en s'imposant devant Henriksson et le pilote de réserve ( !) William Drejer, décrochant ainsi l'argent. Kowalski a complété le podium polonais au classement général, tandis que l'Australien Rew a terminé quatrième avec un point de moins.

Pour le seul participant allemand Norick Blödorn, la course s'est mal déroulée à plusieurs égards. Lors de sa première manche, le jeune homme de 19 ans était nettement en tête lorsque la course a été interrompue et lors du re-run, l'Allemand du Nord n'a terminé qu'en troisième position. Lors de sa deuxième course, Blödorn a certes gagné, mais il a d'abord été balayé par le Tchèque Petr Chlupac et est retourné au paddock en boitant et en souffrant. Avant sa troisième course, Blödorn s'est présenté avec son casque sur la tête, mais il n'a pas été autorisé à repartir. Il a terminé le championnat du monde à la neuvième place du classement général, alors que sa vitesse aurait pu lui permettre de faire beaucoup mieux cette saison.

Résultats SGP2 Vojens/DK :

1. Damian Ratajczak (PL), 20 points de championnat du monde / 10 points de présélection.

2. Casper Henriksson (S), 18/11

3. William Drejer (DK), 16/8

4. Francis Gusts (LV), 14/7

5. Bartlomiej Kowalski (PL), 12/10

6. Keynan Rew (AUS), 11/9

7. Philip Hellström-Bängs (S), 10/10

8. Mateusz Cierniak (PL), 9/10

9. Nicolai Heiselberg (DK), 8/7

10. Mathias Pollestad (N), 7/7

11. Bastian Pedersen (DK), 6/6

12. Jesper Knudsen (DK), 5/6

13. Norick Blödorn (D), 4/4

14. Petr Chlupac (CZ), 3/4

15. Anze Grmek (SLO), 2/4

16. Esben Hjerrild (DK), 1/4

17. Emil Breum (DK), 0/4

18. Nazar Parnicki (UA), 0/0



Demi-finale 1 : 1. Casper Henriksson, 2. William Drejer, 3. Keynan Rew, 4. Mateusz Cierniak D



Demi-finale 2 : 1. Francis Gusts, 2. Damian Ratajczak, 3. Bartlomiej Kowalski, 4. Philip Hellström-Bängs



Finale : 1. Damian Ratajczak, 2. Casper Henriksson, 3. William Drejer, 4. Francis Gusts

Classement final après 3 courses :

1. Mateusz Cierniak (PL), 49 points CM.

2. Damian Ratajczak (PL), 45 pts.

3. Bartlomiej Kowalski (PL), 42

4. Keynan Rew (AUS), 41

5. Casper Henriksson (S), 33

6. Mathias Pollestad (N), 29

7. Philip Hellström-Bängs (S), 27

8. Emil Breum (DK), 26

9. Norick Blödorn (D), 21

10. Francis Gusts (LV), 20

11. Nicolai Heiselberg (DK), 18

12. William Dreier (DK), 16

13. Esben Hjerrild (DK), 13.

14. Gustav Grahn (S), 12

15. Anders Rowe (GB), 9

16. Petr Chlupac (CZ), 8

17. Oskar Paluch (PL), 7

18. Anze Grmek (SLO), 7

19. Bastian Pedersen (DK), 6

20. Jesper Knudsen (DK), 5

21. Daniel Klima (CZ), 4

22. Nazar Parnitskyi (UA), 0

23. Jaroslav Vanicek (CZ), 0