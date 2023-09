Finale SGP2 a Vojens: un dramma da non superare

Il titolo SGP2 era a portata di mano per gli inseguitori di Mateusz Cierniak, ma né Keynan Rew né Bartlomiej Kowalski sono riusciti ad approfittare di un errore del campione in carica al Vojens Speedway Centre - e ne hanno pagato le conseguenze.

Non è stata una gara ottimale per Mateusz Cierniak a Vojens, che aveva dominato nelle prime due SGP2. Ha iniziato in modo disastroso con uno zero, ma poi è riuscito a entrare tranquillamente nelle semifinali dei primi otto con dieci punti.

Dopo lo svedese Casper Henriksson, che era il capocannoniere dopo le manche con undici punti, Cierniak ha scelto il posto di partenza bianco. Alla partenza della semifinale ha avuto un tic, toccando prima il nastro di partenza con la ruota anteriore e poi rimanendo impigliato nel nastro con lo scudo del casco quando è partito. Per questo è stato squalificato per la ripetizione della partenza e ha portato con sé solo nove punti del Campionato del Mondo.

Il titolo era quindi su un piatto d'argento per l'australiano Keynan Rew e il polacco Bartlomiej Kowalski, perché con una vittoria a Vojens entrambi avevano improvvisamente la possibilità di diventare campioni SGP2. Nella ripetizione della prima semifinale, Rew era inizialmente al secondo posto, ma è stato sorpreso ed è uscito al terzo posto anche nella prima semifinale.

Nella seconda semifinale, Kowalski ha avuto una possibilità, ma l'ha sprecata finendo solo terzo, mentre Damian Ratajczak ha conquistato il secondo posto all'ultimo giro, facendo diventare campione del mondo U21 per la seconda volta Cierniak, che ha assistito alle semifinali dal suo box e non riusciva a credere a ciò che stava accadendo.

In finale, Ratajczak ha poi colto la sua occasione di medaglia mondiale vincendo davanti a Henriksson e al sostituto (!) William Drejer, conquistando l'argento. Kowalski ha completato il podio polacco nella classifica generale, mentre l'australiano Rew è arrivato quarto con un punto in meno.

Per l'unico partecipante tedesco Norick Blödorn, la gara è andata male sotto diversi aspetti. Nella prima manche, il diciannovenne era nettamente in testa quando la corsa è stata interrotta e nella ripetizione il nord tedesco si è piazzato solo terzo. Nella seconda manche, Blödorn ha vinto, ma è stato eliminato per primo dal ceco Petr Chlupac ed è tornato al paddock zoppicando per il dolore. Prima della terza manche, Blödorn era pronto con il casco in testa, ma non gli è stato permesso di rientrare. Ha concluso al nono posto assoluto, la sua velocità sarebbe stata sufficiente per ottenere molto di più in questa stagione.

Risultati SGP2 Vojens/DK:

1° Damian Ratajczak (PL), 20 punti WRC / 10 punti preliminari.

2° Casper Henriksson (S), 18/11

3° William Drejer (DK), 16/8

4° Francis Gusts (LV), 14/7

5° Bartlomiej Kowalski (PL), 12/10

6° Keynan Rew (AUS), 11/9

7° Philip Hellström-Bängs (S), 10/10

8° Mateusz Cierniak (PL), 9/10

9° Nicolai Heiselberg (DK), 8/7

10° Mathias Pollestad (N), 7/7

11° Bastian Pedersen (DK), 6/6

12° Jesper Knudsen (DK), 5/6

13° Norick Blödorn (D), 4/4

14 Petr Chlupac (CZ), 3/4

15 Anze Grmek (SLO), 2/4

16 Esben Hjerrild (DK), 1/4

17 - Emil Breum (DK), 0/4

18° Nazar Parnicki (UA), 0/0



Semifinale 1: 1° Casper Henriksson, 2° William Drejer, 3° Keynan Rew, 4° Mateusz Cierniak D



Semifinale 2: 1. Francis Gusts, 2. Damian Ratajczak, 3. Bartlomiej Kowalski, 4. Philip Hellström-Bängs



Finale: 1. Damian Ratajczak, 2. Casper Henriksson, 3. William Drejer, 4. Francis Gusts

Classifica finale dopo 3 gare:

1° Mateusz Cierniak (PL), 49 punti WRC.

2° Damian Ratajczak (PL), 45

3° Bartlomiej Kowalski (PL), 42

4° Keynan Rew (AUS), 41

5° Casper Henriksson (S), 33

6° Mathias Pollestad (N), 29

7° Philip Hellström-Bängs (S), 27

8° Emil Breum (DK), 26

9° Norick Blödorn (D), 21

10° Francis Gusts (LV), 20

11° Nicolai Heiselberg (DK), 18

12° William Dreier (DK), 16

13° Esben Hjerrild (DK), 13

14 Gustav Grahn (S), 12

15 Anders Rowe (GB), 9

16 Petr Chlupac (CZ), 8

17 - Oskar Paluch (PL), 7

18 - Anze Grmek (SLO), 7

19 Bastian Pedersen (DK), 6

20° Jesper Knudsen (DK), 5

21 Daniel Klima (CZ), 4

22° Nazar Parnitskyi (UA), 0

23° Jaroslav Vanicek (CZ), 0