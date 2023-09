Chicago : Jett Lawrence (HRC) s'impose devant Ken Roczen

Pendant les sessions d'entraînement, il a plu à plusieurs reprises dans l'Illinois, ce qui a rendu la piste de l'infield du Chicagoland Speedway détrempée, mais pas boueuse. Le pilote allemand HEP-Suzuki Ken Roczen a dominé les sessions d'entraînement et s'est élancé de la pole position avec un temps au tour de 1:51,5 min. Le pilote d'usine Honda australien Jett Lawrence a été 4 dixièmes de seconde plus lent. Il s'est élancé de la P2 avec un temps de 1:51,9. Son coéquipier du HRC Chase Sexton a réalisé le troisième meilleur temps en 1:52,3. Les favoris se sont donc déjà dessinés.

Le holeshot de la première course a été remporté par Jett Lawrence (Honda) devant Justin Barcia (GASGAS) et Chase Sexton (Honda). Sexton a réussi à dépasser Barcia dans le premier tour, a atteint la P2 et était déjà dans la roue du leader Lawrence, mais l'Australien lui a claqué la porte et a défendu la tête.

Ken Roczen(Suzuki) a pris le départ dans la zone P4, puis a dû lui aussi s'imposer face à Barcia, ce qu'il a fait au quatrième tour grâce à une manœuvre déterminée. En tête, Jett n'a rien laissé passer. Il s'est imposé avec 8,4 secondes d'avance sur Sexton et Roczen.

Le départ de la deuxième manche a dû être recommencé suite à un dysfonctionnement de la grille de départ. Le pilote privé Yamaha Phil Nicoletti a remporté le holeshot après le nouveau départ. Jett Lawrence a pu intercepter Nicoletti dans le premier tour, prendre la tête et creuser un écart. Justin Barcia a chuté alors qu'il était en P5 et a reculé à la 11e place. Roczen, qui avait réussi à tenir tête à Sexton en début de course, a comblé l'écart avec Lawrence. Au 10e tour, Lawrence a soudain fait signe à Roczen de passer, ce qui a permis à l'Allemand de prendre la tête et de remporter la deuxième manche avec une avance de 5,3 secondes.

Dans l'aire d'arrivée, Roczen a célébré, mais il s'est évidemment étonné de l'action de Lawrence. Il semblait que c'était un cadeau de l'Australien à l'Allemand, qui était devenu père pour la deuxième fois quelques jours auparavant.

Avec un résultat de 1-2, Jett a tout de même fini par remporter la journée devant Roczen (3-1) et Sexton (2-3). Comme le nombre de points a été doublé lors de ce play-off, Jett Lawrece a pris la tête du classement à Chicago. Il est en tête avec 2 points d'avance sur Sexton avant le troisième playoff décisif. Roczen est troisième du championnat avec 10 points de retard.

Tout est donc ouvert avant le dernier play-off décisif au Memorial Coliseum de Los Angeles, où les points seront triplés.

Résultat du playoff 450 #2, Chicago :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-1

3. Chase Sexton (USA), Honda, 2-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-4

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 6-5

6. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 4-10

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7

8. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 7-9

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 13-6

10. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 12-8

SMX 450 Classement après playoff #2 de 3 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 90 points

2. Chase Sexton (USA), Honda, 88(-2)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)