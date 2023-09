Jo Shimoda (Kawasaki) gewinnt 250er Playoff #1

Mit einem 4-1-Ergebnis gewann Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda das erste Super-Motocross Playoff-Event der 250er Klasse in Charlotte vor dem amtierenden MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) und Haiden Deegan (Yamaha).

Das erstes Playoff-Event der 250 ccm Super-Motocross-Meisterschaften fand im Infield des zMAX Dragways auf dem Gelände des Charlotte Motor Speedways statt. Der erste Lauf über 20 Minuten plus 2 Runden war vom Zweikampf zwischen Levi Kitchen und 'Dangerboy' Haiden Deegan (beide Yamaha) geprägt. Deegan nutzte die weiträumig angelegte Split-Sektion, um mit viel Schwung in Runde 12 an Kitchen vorbei in Führung zu gehen und den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor Kitchen und Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle zu gewinnen.

Den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle. Der Franzose legte eine hohe Pace vor, wurde aber in Runde 11 von Jo Shimoda (Kawasaki) überholt. Der Japaner konnte auf den Außenlinien der Kurven enormen Speed aufbauen und so am am noch amtierenden MX2-Weltmeister aus Frankreich vorbeigehen. Mit einem 4-1-Ergebnis gewann Shimoda das erste 250er Playoff und übernahm damit zugleich die Tabellenführung.

Haiden Deegan kam diesmal nicht gut vom Start weg, konnte sich aber von P9 aus schnell wieder nach vorne kämpfen. Er beendete den zweiten Lauf auf Rang 5. Mit einem 1-5-Ergebnis wurde Deegan Dritter der Gesamtwertung hinter Shimoda und Vialle.

Hunter Lawrence (Honda), der als Führender der kombinierten SX-MX-Wertung ins Rennen ging, stürzte in beiden Läufen und konnte auf den Rängen 9 und 7 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. In der Tabelle fiel der Australier deshalb von P1 auf Rang 3 zurück, hat aber nur 3 Punkte Rückstand zur Spitze.

Bei der nächsten Playoff-Runde in einer Woche in Chicago wird die Punktevergabe verdoppelt, d.h. der Tagessieger wird nicht 25 sondern 50 Punkte erhalten. In Playoff-Runde 3 werden die ausgeschütteten Punkte verdreifacht, so dass die Spannung bis zum letzten Rennen erhalten bleibt.

Ergebnis Playoff 250 #1, Charlotte:

1. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 3-2

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-5

4. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 7-3

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, 8-4

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 5-8

7. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 2-11

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-7

9. Justin Cooper (USA), Yamaha, 12-6

10. Pierce Brown (USA), GASGAS, 11-10

SMX 250 Stand nach Playoff #1 von 3:

1. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 42 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 42, (-0)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 39, (-3)

4. Tom Vialle (F), KTM, 38, (-4)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 35, (-7)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 30, (-12)

7. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 28, (-14)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 27, (-15)

9. RJ Hampshire (USA), Yamaha, 26, (-16)

10. Maximus Vohland (USA), KTM, 25, (-17)