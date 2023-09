Ken Roczen (Suzuki): P2 trotz einiger Sichtprobleme

Mit zwei dritten Plätzen beendete der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen das erste SMX-Playoff auf Rang zwei hinter Chase Sexton (Honda), obwohl er im zweiten Lauf Sichtprobleme hatte.

Im ersten Lauf des ersten SMX Playoffs von Chartlotte haderte der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen mit seinem Start und musste im Rennen mehrere Überholmanöver platzieren. Zu Rennbeginn wurde er von Jett Lawrence (Honda) abgefangen, doch Roczen konterte umgehend. Danach überholte er den überraschend gut aufgelegten Ty Masterpol (Kawasaki), der im zweiten Lauf sogar den Holeshot ziehen konnte. Danach kämpfte er vier Runden lang mit Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger und setzte sich durch. In Runde 7 überholte Roczen Justin Barcia (GASGAS), der den ersten Lauf nach dem Holeshot angeführt hatte. Die Lücke zu Dylan Ferrandis (Yamaha) auf P2 konnte er zwar am Ende deutlich verkürzen, aber zum Überholen reichte ihm die Zeit nicht mehr. Roczen beendete den ersten Lauf auf Rang 3.

Nach dem Start zum zweiten Lauf lag der Deutsche direkt vorn, musste sich aber in der ersten Runde erneut gegen Masterpol durchsetzen. Roczen führte das Rennen 10 Runden lang an, bevor Chase Sexton (Honda) immer näher kam und an ihm vorbei in Führung ging. «Leider bekam ich Sichtprobleme, weshalb ich meine Pace im zweiten Lauf nicht halten konnte», erinnert sich Roczen. «Ich weiß nicht, ob ich Chase und Jett ohne dieses Problem hätte bezwingen können, aber ich hätte auf jeden Fall härter attackieren und näher dran bleiben können. Zu Platz 4 hinter uns klaffte schon eine große Lücke. Am Ende bin ich mit dem zweiten Platz ganz zufrieden und freue mich auf das kommende Wochenende.» Kommende Woche findet das zweite SMX-Playoff auf dem Chicagoland Speedway von Joliet statt.

In der SMX-Meisterschaft rangiert Roczen nach dem ersten Playoff auf P5 mit 14 Punkten Rückstand zu Leader Sexton. Dieser Rückstand ist sehr gering, denn beim kommenden Playoff auf dem Chicagoland Speedway werden die Punkte glatt verdoppelt. Beim Finale in Los Angeles gibt es sogar eine dreifache Punkteausbeute. Das heißt: Roczen hat völlig intakte Titelchancen.

Allerdings wird er es voraussichtlich auch mit härteren Gegnern zu tun haben, denn Jett Lawrence hatte sich im ersten Lauf klar verwachst. Der Australier hatte das Fahrwerk nicht optimal auf den Kurs abgestimmt. Im zweiten Lauf rückte er mit einer anderen Fahrwerksabstimmung aus und die Unterschiede waren eklatant. Ein solcher Fehler wird ihm bei den nächsten Playoffs nicht noch einmal passieren. Trotz einiger Probleme (er stürzte auch im ersten Lauf) sind auch seine Titelchancen völlig intakt. Der Australier hat nur 12 Punkte Rückstand zur Spitze. Nach dem ersten Playoff kristallisieren sich Jett Lawrence, Chase Sexton und Ken Roczen als Favoriten heraus.

Ergebnis Playoff 450 #1, Charlotte:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 1-1

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-3

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-4

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-2

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-5

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-6

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 6-8

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 10-9

10. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 12-10

SMX 450 Stand nach Playoff #1 von 3:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 50 Punkte

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-12)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 38, (12)

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 37, (-13)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 36, (-14)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32, (-18)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 30, (-20)

8. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 27, (-23)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24, (-26)

10. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 22, (-28)