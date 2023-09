Charlotte: Chase Sexton (HRC) siegt vor Ken Roczen

Mit einem Doppelsieg gewann HRC Werksfahrer Chase Sexton das erste Super-Motocross Playoff auf dem Motor Speedway von Charlotte vor Ken Roczen (Suzuki, 3-3) und Dylan Ferrandis (Yamaha, 2-4).

Erstes Super-Motocross-Playoff der 450er Klasse in Charlotte. Die Strecke im Infield des zMAX Dragways hatte sowohl Supercross- als auch Motocross-Elemente. Es gab Table-Sprünge, langgezogene und schnelle Kurven, Rhythmussektionen aber keine Whoops. Eine weiträumig angelegte Split-Sektion mit Brückenüberquerung sorgte für zusätzliche Spannung und Überholmöglichkeiten.

GASGAS Werksfahrer Justin Barcia zog nach dem Start zum ersten Lauf den Holeshot vor Dylan Ferrandis (Yamaha) und Chase Sexton (Honda). HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen, der im Zeittraining mit einer Rundenzeit von 1:14,4 Min. die drittschnellste Rundenzeit hinter Jett Lawrence (Honda) und Chase Sexton (Honda) in den Boden gebrannt hatte, kam allerdings im Eröffnungsrennen nicht gut aus dem Startgatter und musste sich erst von P7 aus nach vorn kämpfen. In der Anfangsphase des ersten Laufs wurde er zwar von Jett Lawrence überholt, doch Roczen kämpfte sich zurück und fuhr im Rennen bis auf P3 nach vorne, während Jett nach einem Ausrutscher bis auf P7 zurückfiel.

An der Spitze setzte sich Sexton gegen Barcia durch, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 8,8 Sekunden vor Dylan Ferrandis (Yamaha) und Ken Roczen.

Kawasaki-Privatier Ty Masterpol zog den Holeshot zum zweiten Lauf knapp vor Ken Roczen, der sich noch in der ersten Runde an die Spitze des Feldes setzen konnte. Roczen führte das Rennen 10 Runden lang an, doch von hinten rückten Sexton und Lawrence immer näher uns setzten sich beide gegen den Deutschen durch.

Sexton gewann das erste Playoff mit einem Doppelsieg. Roczen wurde mit zwei dritten Plätzen Zweiter.

Sexton, der als Führender der kombinierten SX-MX-Wertung 25 Punkte in die Playoff-Runden mitbrachte, konnte mit diesem Sieg sein Punktekonto um weitere 25 Punkte aufstocken und führt die Tabelle mit 50 Punkten an. Ken Roczen hat auf Tabellenrang 5 einen Rückstand von 14 Zählern. Beim nächsten SMX-Playoff in Chicago werden die Punkte allerdings verdoppelt und beim Saisonfinale in Los Angeles verdreifacht, so dass sich diese Rückstände in der Gesamtwertung relativieren werden.

Ken Roczen freute sich über Platz 2: «Es ist toll, dass ich es nach meiner langen Rennpause gleich aufs Treppchen geschafft habe», erklärte der Deutsche, dessen Ehefrau Courtney derzeit im Krankenhaus ihr zweites gemeinsames Kind erwartet.

Playoff #2 findet kommende Woche auf dem Chicagoland Speedway statt.

Ergebnis Playoff 450 #1, Charlotte:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 1-1

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-3

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-4

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-2

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-5

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-6

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 6-8

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 10-9

10. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 12-10

SMX 450 Stand nach Playoff #1 von 3:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 50 Punkte

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-12)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 38, (12)

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 37, (-13)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 36, (-14)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32, (-18)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 30, (-20)

8. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 27, (-23)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24, (-26)

10. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 22, (-28)