Chicago: Jett Lawrence (HRC) vince davanti a Ken Roczen

Durante le sessioni di prova, nell'Illinois ha piovuto ripetutamente, tanto che la pista del Chicagoland Speedway era inzuppata ma non fangosa. Il pilota tedesco dell'HEP Suzuki Ken Roczen ha dominato le sessioni di prove ed è partito dalla pole position con un tempo sul giro di 1:51,5 min. Il pilota australiano della Honda Jett Lawrence è stato più lento di 4 decimi di secondo. È partito dalla P2 con un tempo di 1:51,9. Il terzo tempo è stato fatto registrare dal suo compagno di squadra HRC Chase Sexton con 1:52.3. I favoriti si erano già cristallizzati.

L'holeshot della prima gara è stato conquistato da Jett Lawrence (Honda) davanti a Justin Barcia (GASGAS) e Chase Sexton (Honda). Sexton è riuscito a passare Barcia al primo giro, ha raggiunto la P2 ed era già sulla ruota posteriore del leader Lawrence, ma l'australiano gli ha sbattuto la porta addosso e ha difeso la testa della corsa.

Ken Roczen(Suzuki) è partito dalla P4 e ha dovuto contrastare Barcia, cosa che è riuscita con una manovra decisa al quarto giro. In testa, Jett non ha lasciato nulla di intentato. Ha vinto con un vantaggio di 8,4 secondi su Sexton e Roczen.

La partenza della seconda gara è stata ripetuta dopo un malfunzionamento del cancelletto di partenza. Il pilota privato Yamaha Phil Nicoletti ha conquistato l'holeshot dopo la ripartenza. Jett Lawrence è riuscito a prendere Nicoletti al primo giro, a passare in testa e ad aprire un varco. Justin Barcia è caduto in P5 ed è scivolato all'11° posto. Roczen, che ha tenuto testa a Sexton nelle prime fasi della gara, ha ridotto il distacco da Lawrence. Al decimo giro, Lawrence ha improvvisamente fatto passare Roczen, permettendo al tedesco di prendere il comando e vincere la seconda manche con un vantaggio di 5,3 secondi.

Nella zona del traguardo, Roczen ha festeggiato, ma è rimasto naturalmente sorpreso dall'azione di Lawrence. Sembrava quasi che l'australiano avesse fatto un regalo al tedesco, diventato padre per la seconda volta pochi giorni fa.

Con un risultato di 1-2, Jett è stato comunque il vincitore della giornata davanti a Roczen (3-1) e Sexton (2-3). Poiché il bottino di punti è stato raddoppiato in questo playoff, Jett Lawrece è riuscito a prendere il comando della classifica a Chicago. Egli precede Sexton di 2 punti in vista del terzo e decisivo spareggio. Roczen è terzo in campionato, a 10 punti di distanza.

Tutto è quindi aperto prima dell'ultimo e decisivo playoff al Memorial Coliseum di Los Angeles, dove il bottino di punti sarà triplicato.

Risultato Playoff 450 #2, Chicago:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2

2° Ken Roczen (D), Suzuki, 3-1

3° Chase Sexton (USA), Honda, 2-3

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-4

5° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 6-5

6° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 4-10

7° Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7

8° Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 7-9

9° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 13-6

10° Colt Nichols (USA), Kawasaki, 12-8

ClassificaSMX 450 dopo lo spareggio n. 2 di 3:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 90 punti.

2° Chase Sexton (USA), Honda, 88(-2)

3° Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)