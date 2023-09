Latvala remporte la Yaris Rally2 au Japon

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand wrc Après sa victoire au Rallye d'Hokkaido dimanche au Japon, Jari-Matti Latvala, le patron de l'équipe Toyota, a dit tout le bien qu'il pensait de la toute nouvelle GR Yaris Rally2 Concept de Toyota.

Le chef d'équipe du Toyota Gazoo Racing a conduit le père de Takamoto Katsuta, Norihiko, à une double victoire de la Yaris au rallye sur terre d'Obihiro, tandis que Kalle Rovanperä et Elfyn Evans ont également remporté un double triomphe à l'Acropolis, en Grèce. Latvala était à nouveau accompagné du pilote d'essai Toyota Juho Hänninen en tant que copilote et a utilisé les réglages de son compatriote pour la voiture.



Il a déclaré : "Nous avons repris les réglages de base que Juho avait utilisés lors des essais en Sardaigne. Le premier jour, j'avais un peu de sous-virage, mais nous avons modifié le différentiel avant pour adapter plus précisément la voiture à mon style de conduite, puis il n'y a eu que des clics d'amortisseur. Nous avons pu nous concentrer sur la fonctionnalité de la conduite de la voiture à travers les étapes".



Latvala a poursuivi : "Le rallye comportait un peu d'asphalte, quelques routes de terre techniques et quelques passages plus rapides, et je me suis senti très à l'aise dans la voiture. C'est si important pour les clients de cette voiture : il est facile de se sentir à l'aise, en sécurité et rapide. Le moteur fournit beaucoup de couple, ce qui la rend très agréable à conduire, et avec beaucoup de débattement, elle surmonte très bien les irrégularités - on la sent stable et forte. Je suis impatient de reprendre le volant".



Latvala s'est également réjoui d'une victoire à Hokkaido, l'ancienne patrie de la course japonaise du championnat du monde.



"Je me suis souvenu de certaines spéciales de l'époque du WRC", a terminé Latvala. "C'était un très beau rallye".