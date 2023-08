Viel Stress für Toyota-Teamchef Latvala 13.08.2023 - 14:09 Von Toni Hoffmann

© Toyota Jari-Latvala und Akio Toyoda in Finnland

Nachdem Jari-Matti Latvala seit Ende 2019 als Aktiver aus dem Rallyeauto ausgestiegen ist, steht er derzeit vor seinem geschäftigsten Fahrplan seit Jahren, auch in Lahti im eigenen Toyota Celica GT-4 vor Japan am Start.

Nachdem der Teamchef von Toyota Gazoo Racing letzte Woche bei seinem Hybrid-Wettbewerbsdebüt an Bord eines GR Yaris Rally1 bei der Rallye Finnland den fünften Gesamtrang belegte, fährt er diese Woche in Lahti seinen eigenen Celica GT-4, bevor er in Toyotas neuestem Rallye-Angebot, dem GR Yaris Rally2 Concept Anfang nächsten Monats in Japan steigt.



«Im Moment wird viel gefahren», sagte Latvala. «Das bin ich definitiv nicht gewohnt. Ich muss versuchen, fit und konzentriert zu bleiben.»



Enni Mälkönen ersetzt Juho Hänninen auf dem Beifahrersitz beim historischen Lahti-Event am Samstag, bevor er pünktlich zur Rallye Hokkaido zurückkehrt, wo beide zum ersten Mal im viel diskutierten Rally2-Konzept des japanischen Unternehmens antreten.



«Lahti wird toll sein», sagte Latvala. «Mein Vater (Jari Latvvala) nimmt an der gleichen Veranstaltung teil, daher ist es schön, zusammen zu sein und dann nach Japan nach Hokkaido zu fahren. Ich habe diese Veranstaltung immer genossen. Es ist dasselbe wie beim ersten Mal, als wir zur WRC nach Obihiro fuhren. Die Straßen sind wirklich toll und natürlich wird es sehr interessant sein, den GR Yaris Rally2 Concept zu fahren. In der Zwischenzeit muss ich zu meinen Pflichten als Teamchef zurückkehren. Ich bin Toyoda-san (Akio Toyoda) und dem gesamten Team sehr dankbar für die Gelegenheit, in Finnland fahren zu dürfen, aber jetzt muss ich auch den normalen Job erledigen.»