Latvala vince con la Yaris Rally2 in Giappone

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco wrc Il boss del team Toyota Jari-Matti Latvala ha parlato positivamente della nuovissima GR Yaris Rally2 Concept dopo la sua vittoria nel Rally Hokkaido in Giappone domenica scorsa. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il team principal di Toyota Gazoo Racing ha portato il padre di Takamoto Katsuta, Norihiko, a una doppietta di Yaris nel rally di ghiaia di Obihiro, mentre Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans hanno ottenuto un doppio trionfo nel round greco del WRC di Akropolis. Latvala è stato nuovamente accompagnato dal collaudatore Toyota Juho Hänninen come copilota e ha utilizzato l'assetto della vettura del suo connazionale.



Ha dichiarato: "Abbiamo adottato l'assetto di base che Juho ha usato nel test in Sardegna. Il primo giorno ho avuto un po' di sottosterzo, ma abbiamo cambiato il differenziale anteriore per adattare la vettura in modo più preciso al mio stile di guida e poi ci sono stati solo dei click sull'ammortizzatore. Siamo stati in grado di concentrarci sulla funzionalità della guida dell'auto nelle varie tappe".



Latvala ha continuato: "Nel rally c'è stato un po' di asfalto, alcune strade tecniche di ghiaia e alcuni tratti più veloci e mi sono sentito molto a mio agio con l'auto. Questo è molto importante per i clienti di quest'auto: è facile sentirsi a proprio agio, sicuri e veloci. Il motore eroga una grande coppia che la rende molto guidabile e, grazie all'ampia escursione delle sospensioni, supera molto bene le asperità: si sente stabile e forte. Non vedo l'ora di tornare a guidare la vettura".



Latvala è stato anche soddisfatto della vittoria a Hokkaido, l'ex sede del round giapponese del WRC.



"Mi sono ricordato di alcune tappe dei tempi del WRC", ha concluso Latvala. "È stato un rally molto bello".