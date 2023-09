La bataille des fournisseurs de pneus après le retrait de Pirelli

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Speedweek Pirelli, l'actuel fournisseur de pneus des meilleures équipes du Championnat du monde des rallyes (WRC), quittera le championnat à la fin de la saison 2024 et ne sollicitera plus de contrat de licence en 2025. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

L'entreprise italienne reste le principal fournisseur de pneus pour la saison prochaine et conclut son contrat actuel de trois ans. Suite à la décision de l'équipe milanaise, Michelin, MRF et Hankook se livrent une bataille à trois dans la candidature pour le contrat de trois ans à partir de janvier 2025.



Pirelli n'a fait aucun commentaire dans une déclaration publiée samedi matin après la clôture de l'appel d'offres avec le promoteur du WRC et la FIA.



La déclaration, qui confirmait que Pirelli resterait dans le domaine du rallye, indiquait que "Pirelli n'a pas soumis sa candidature pour la livraison du Championnat du monde des rallyes de la FIA de 2025 à 2027. En conséquence, la société italienne conclura son partenariat en tant que fournisseur unique du WRC en 2024, après avoir atteint les objectifs fixés il y a trois ans au début du contact actuel".



Et d'ajouter : "Pirelli - présent dans plus de 350 championnats de sport automobile à travers le monde - reste fidèle au rallye et poursuivra sa participation à toutes les autres compétitions de rallye auxquelles il participe actuellement. Cela inclut le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, remporté cette année par Hayden Paddon au volant d'une Hyundai équipée par Pirelli. L'ERC est organisé par le même promoteur que le WRC, auquel participent plusieurs fabricants de pneus différents. De plus, Pirelli est présent dans plus de 40 championnats nationaux de rallye à travers le monde, ainsi que dans une multitude d'autres événements pour les voitures de rallye modernes et historiques".



Michelin prévoit le retour du WRC



Mais MRF et Hankook ont également fait des propositions pour devenir le prochain fournisseur de pneus du WRC. MRF et Hankook auraient à nouveau soumis des propositions au promoteur de la FIA et du WRC. La surprise vient d'un possible retour de Michelin dans la plus haute ligue du rallye.



Un représentant de l'entreprise française était présent la semaine dernière au Rallye de l'Acropole en Grèce lors de réunions avec l'organisateur, mais a refusé l'occasion de fournir des explications. L'entreprise italienne Pirelli a remporté cet appel d'offres en 2021 et fournit des pneus depuis lors. On suppose que l'entreprise vise un nouveau mandat en tant que fournisseur de la Formule 1.



Le contrat de trois ans débuterait en 2025 et couvrirait pendant trois ans toutes les voitures RC1, RC2 et RC3 à quatre roues motrices lors de chaque manche du WRC. Le nouveau fournisseur exclusif sera annoncé lors de la réunion du World Motor Sport Council le 19 octobre.