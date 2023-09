Latvala siegt im Yaris Rally2 in Japan 16.09.2023 - 16:23 Von Toni Hoffmann

© wrc Der Toyota Yaris Rally2 mit Jari-Matto Latvala in Japan

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala äußerte sich nach seinem Sieg bei der Rallye Hokkaido am Sonntag in Japan positiv über Toyotas brandneuen GR Yaris Rally2 Concept.

Der Teamchef von Toyota Gazoo Racing führte Takamoto Katsutas Vater Norihiko zu einem Yaris-Doppelsieg bei der Schotterrallye in Obihiro, während Kalle Rovanperä und Elfyn Evans zeitgleich beim griechischen WM-Lauf Akropolis für ebenfalls einen Doppel-Triumph sorgten. Latvala wurde wieder von Toyotas Testfahrer Juho Hänninen als Beifahrer begleitet und nutzte das Setup seines Landsmanns für das Auto.



Er sagte: «Wir haben das Basis-Setup übernommen, das Juho beim Test auf Sardinien verwendet hat. Am ersten Tag hatte ich etwas Untersteuern, aber wir haben das vordere Differenzial geändert, um das Auto genauer an meinen Fahrstil anzupassen, und dann gab es nur noch Dämpferklicks. Wir konnten uns auf die Funktionalität des Fahrens des Autos durch die Etappen konzentrieren.»



Latvala führte weiter aus: «Bei der Rallye gab es etwas Asphalt, einige technische Schotterstraßen und einige schnellere Stellen und ich habe mich im Auto sehr wohl gefühlt. Das ist für die Kunden dieses Autos so wichtig: Es ist einfach, sich wohl, sicher und schnell zu fühlen. Der Motor liefert viel Drehmoment, was ihn sehr fahrbar macht und mit viel Federweg überwindet er Unebenheiten sehr gut – er fühlt sich stabil und stark an. Ich freue mich darauf, wieder Auto zu fahren.»



Latvala freute sich auch über einen Sieg in Hokkaido, der ehemaligen Heimat des japanischen WM-Laufes.



«Ich erinnerte mich an einige Prüfungen aus der Zeit der WRC», endete Latvala. «Es war eine sehr schöne Rallye.»