Battaglia tra i fornitori di pneumatici dopo l'uscita di Pirelli

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Speedweek Pirelli, il precedente fornitore di pneumatici dei principali team del Campionato del Mondo Rally (WRC), lascerà il campionato alla fine della stagione 2024 e non chiederà più un contratto di licenza per il 2025. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

L'azienda italiana rimarrà il principale fornitore di pneumatici nella prossima stagione, completando l'attuale contratto triennale. La decisione del team milanese lascia Michelin, MRF e Hankook in una lotta a tre per l'aggiudicazione del contratto triennale a partire da gennaio 2025.



Pirelli non ha rilasciato commenti in una dichiarazione rilasciata sabato mattina dopo la conclusione del processo di gara con il promotore del WRC e la FIA.



Il comunicato, che confermava che Pirelli sarebbe rimasta nel mondo dei rally, diceva: "Pirelli non ha presentato la propria offerta per la fornitura del Campionato del Mondo Rally FIA dal 2025 al 2027. Di conseguenza, l'azienda italiana concluderà la sua partnership come fornitore unico del WRC nel 2024, avendo raggiunto gli obiettivi fissati tre anni fa all'inizio dell'attuale contatto".



E ha aggiunto: "Pirelli - presente in più di 350 campionati motoristici in tutto il mondo - rimane impegnata nei rally e continuerà a partecipare a tutte le altre competizioni rallystiche in cui è attualmente coinvolta. Tra queste c'è il FIA European Rally Championship, vinto quest'anno da Hayden Paddon su una Hyundai equipaggiata con pneumatici Pirelli. L'ERC è organizzato dallo stesso organizzatore del WRC e vi partecipano diversi produttori di pneumatici. Pirelli è inoltre presente in più di 40 campionati nazionali di rally in tutto il mondo, oltre che in una serie di altri eventi per auto da rally moderne e storiche".



Michelin progetta il ritorno nel WRC



Ma anche MRF e Hankook hanno avanzato proposte per diventare il prossimo fornitore di pneumatici WRC. MRF e Hankook avrebbero nuovamente presentato proposte alla FIA e ai promotori del WRC. La sorpresa è il possibile ritorno di Michelin nella massima serie del rally.



Un rappresentante dell'azienda francese era presente agli incontri con gli organizzatori del Rally dell'Acropoli in Grecia la scorsa settimana, ma ha rifiutato l'opportunità di fornire spiegazioni. L'italiana Pirelli ha vinto la gara nel 2021 e da allora fornisce pneumatici. Si ritiene che l'azienda sia alla ricerca di un altro mandato come fornitore della Formula Uno.



Il contratto triennale inizierebbe nel 2025 e coprirebbe tutte le vetture a trazione integrale RC1, RC2 e RC3 in ogni gara del WRC per tre anni. Il nuovo fornitore unico sarà annunciato alla riunione del World Motor Sport Council del 19 ottobre.