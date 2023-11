Japón: 2022 doble victoria, 2023 sólo P4 para Hyundai

Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe tuvieron un último día asombroso, consiguiendo un total de cinco mejores tiempos y el máximo de puntos extra en el Power Stage. Tras dos victorias y 15 podios este año, el equipo Hyundai Shell Mobis World Rally Team se centrará ahora en volver con un rendimiento más fuerte en la temporada 2024.

Hyundai Motorsport ha concluido el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) 2023 con Esapekka Lappi y Janne Ferm confirmando el cuarto puesto en el Rally de Japón. Lappi y Ferm tuvieron que tener cuidado con el ataque de Takamoto Katsuta en el Toyota el domingo por la mañana, con la diferencia entre ellos reduciéndose a 16 segundos de camino a la zona de montaje de neumáticos. Sin embargo, el tiempo en la SS20 Ena City 2 fue suficiente para mantener a raya al piloto japonés. El finlandés marcó entonces el tercer mejor tiempo en la última etapa de potencia del año y sumó tres puntos extra.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe pusieron fin a un fin de semana decepcionante, en el que se retiraron el viernes a la caza de la victoria, con un éxito. Los belgas ganaron las dos mangas de Ena City y Asahi Kougen y acabaron segundos en la prueba de Nenoue Kougen. Su resultado final de 13º puesto no refleja el ritmo de la tripulación del Hyundai Shell Mobis World Rally Team en las impredecibles condiciones. Conseguir el máximo de puntos en la Power Stage fue un pequeño consuelo para el dúo.

En general, el Hyundai Shell Mobis World Rally Team consiguió dos victorias, 15 podios y 67 mejores tiempos en la temporada 2023 y terminó segundo en el Campeonato de Fabricantes. El equipo se centrará ahora en volver más fuerte en 2024 con una alineación renovada y claras intenciones de ganar.

Lappi declaró: "Mi ritmo mejoraba día a día. Esta mañana no estaba realmente satisfecho, tenía la sensación de estar conduciendo al límite de agarre y no podía igualar los tiempos de Katsuta, especialmente con los neumáticos de lluvia. Durante el montaje de los neumáticos cambiamos la configuración de la suspensión para probar algo diferente y funcionó. Al final, creo que encontramos algo en el momento justo para contenerle, lo que era importante para esta lucha. Es bueno terminar el último rally sin daños en el coche. Creo que mi temporada fue 50/50, aprendí mucho al principio, la mitad de la temporada fue muy buena, pero el final no fue tan fuerte. Espero volver aún mejor en 2024".

El desafortunado Neuville comentó: "Estoy muy contento de que este evento haya terminado. Ha sido un fin de semana divertido, pero dada nuestra velocidad, podríamos haber luchado por la victoria. Estoy muy decepcionado por este error, pero así son las cosas y he pedido disculpas al equipo. El año que viene volveremos a hacer una buena temporada. Hemos subido al podio ocho veces, pero también hemos tenido algunos problemas que nos han costado puntos importantes para el campeonato. Nuestro objetivo era ganar al final de la temporada; a veces funciona, pero a veces no".

Cyril Abiteboul, Team Principal de Hyundai Motorsport, explicó: "El Rally de Japón es un buen resumen de nuestra temporada. Una que mostró muchos aspectos positivos, ya que nuestras tripulaciones y nuestro equipo estaban dispuestos a hacer todo lo posible para luchar por las victorias y mostraron un fuerte ritmo. Sin embargo, también tuvimos algunas oportunidades perdidas, ya fuera por errores directos o por falta de confianza. Este fue el caso este fin de semana, aunque mostramos un ritmo decente en condiciones dramáticas y en una superficie en la que no éramos tan fuertes al principio de esta temporada. Gracias a los esfuerzos de nuestro equipo por desarrollar el coche, lo hemos mejorado a lo largo del año. Es una buena base para aprovechar el parón y centrarnos en los objetivos que debemos fijarnos para el año que viene."

Abiteboul añadió: "Por último, me gustaría dedicar un momento a rendir homenaje a nuestro compañero Craig. Hemos sufrido una gran derrota esta temporada. Craig tenía una pasión y un amor por nuestro deporte que era capaz de expresar como ningún otro, y todos le echamos mucho de menos. Sus palabras deben servirnos de inspiración a todos, incluso en nuestros días más difíciles. Esperamos llevar su espíritu, empuje y determinación con nosotros en la próxima etapa de nuestro viaje." (Hyundai)

Clasificación final tras 22 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Pilotos tras 13 carreras Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33