Japan: Vorjahressieger Neuville gewinnt Auftakt

Beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft in Japan hat der Vorjahressieger Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 auf dem nur 2,10 km kurzen Auftakt das erste von 22 möglichen Ausrufezeichen gesetzt.

Der zweifache Saisonsieger Thierry Neuville (Sardinien und Zentral Europa Rallye) weiß, dass er nicht mehr seine erste WM-Krone gewinnen kann. Die WM-Krone 2023 hat sich der Toyota-Pilot Kalle Rovanperä schon zuvor in Passau zum zweiten Mal in Folge gesichert. Der Ostbelgier Neuville kämpft beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft nur noch darum, im Kampf gegen den Toyota-Piloten Elfyn Evans, der sieben Punkte in der Tabelle vor ihm auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert, seine sechste Vize-Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Wie ernst ihm dieser Wunsch ist, zeigte er beim nur 2,10 km kurzen Auftakt im Toyota Stadion in Ashi. Dort markierte Neuville, der im Shakedown Schnellster war, mit 1:47 Minuten vor Tausenden begeisterter Japaner seine erste offizielle Bestzeit, sieben Zehntelsekunden vor seinem Teamkollegen Esapekka Lappi, der 2024 für das in Alzenau ansässiger Hyundai-Team ein Teilzeitprogramm absolviert, und 1,4 Sekunden vor seinem alten und 2024 wieder neuen Stallgefährten Ott Tänak (Ford Puma Rally1).

Neuville meinte: «Es gibt keine Fragen, wie genießen einfach und versuchen, einen weiteren Sieg zu erringen. Das ist unser Ziel für dieses Wochenende, aber es wird überhaupt nicht einfach und könnte komplizierter werden als in Mitteleuropa, nachdem wir die Bedingungen bei der Erkundung gesehen haben. Angesichts der für morgen erwarteten Bedingungen verspricht es sehr anspruchsvoll zu werden, aber ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Das kurze Statement von Lappi: «Es sollte gut sein, wenn man Sébastien schlägt.»

Der von Lappi zitierte Sébastien Ogier startete bei seinem siebten Einsatz im Tooyta GR Yaris Rally1 in die zweite Rallye Japan der Neuzeit auf der achten Position (+ 4,7). Der achtfache Champion und dreifache Saisonsieger meinte selbstkritisch: «Ehrlich gesagt ist es nicht toll, vier Sekunden Startzeit zu verlieren. Ich weiß nicht wirklich warum, wir müssen suchen.»

Ott Tänak meinte beim Start zu seiner letzten Dienstfahrt im Ford Puma Rally1 von M-Sport: « Wir hatten großen Druck von Takamoto Katsuta. Wir wussten, dass er hart angegriffen hatte. Dieses Special hat Spaß gemacht, auch wenn es ganz anders ist als das, was wir normalerweise machen. Offensichtlich wird es morgen wichtiger sein.»

Der Einheimische Takamoto Katsuta mit Wohnsitz im finnischen Jyväskylä rangierte im Toyota GR Yaris Rally1 1,3 Sekunden hinter ihm und nur fünf Zehntelsekunden vor dem neuen Doppelweltmeister und Toyota-Partner Kalle Rovanperä.

Die erste Etappe wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit sieben weiteren Entscheidungen (= 133,26 km) fortgesetzt und endet gegen 11:45 Uhr MEZ wieder im Toyota Stadion.

Die zweite Etappe wird in der Nacht von Freitag zum Samstag um 00:40 Uhr gestartet und führt dann bis zur Zielankunft um 11:45 Uhr MEZ im Toyota Stadion über acht Prüfungen (= 84 km). Beim Finale in der Nacht vom Samstag zum Sonntag, Start gegen 23:39 Uhr MEZ, werden noch sechs Entscheidungen (= 84 km) absolviert. Die Rallye-WM endet am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr MEZ.

Stand nach der 1. von 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:47,6 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 0,7 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,4 4 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1,8 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3,1 6 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 4,0 7 Fourmaux/Coria (F), Ford + 4,5 8 Ogier/Landais (F), Toyota + 4,7 9 Evans/Martin (GB), Toyota + 4,9 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 5,3

ServusTV beim Finale in Japan:

Samstag, 18. November 2023:

01:00 Uhr MEZ: WP 11 Okazaki City (2,84 km)*

06:00 Uhr MEZ: WP 14 Lake Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 Uhr MEZ: WP 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Sonntag, 19. November 2023:

06:00 Uhr MEZ: WP 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* Gute Englisch-Kenntnisse erforderlich

WM-Finale bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Japan, den 13. Lauf und das Finale der Rallye-Weltmeisterschaft, mit Live-Streams begleiten. Jeweils um 14:00 Uhr MEZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (17. November), am Samstag (18. November) und am Sonntag (19. November) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.

Das WM-Finale bei Sport1

Der deutsche Sportsender Sport1 wird am Sonntag, 19. November 2023, um 23:00 Uhr eine einstündige Zusammenfassung vom Finale der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 in Japan ausstrahlen.