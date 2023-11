Esapekka Lappi mit Teilzeitprogramm 2024 bei Hyundai

Hyundai Motorsport bestätigt, dass Esapekka Lappi und Janne Ferm für eine Teilzeitkampagne in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 im Team bleiben werden.

Das finnische Team wird sich bei ausgewählten Veranstaltungen die bereits angekündigten Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Ott Tänak/Martin Järveoja die Titelambitionen des Teams unterstützen. Das Team wird seine vollständige Aufstellung und Pläne zu gegebener Zeit bestätigen.

Nach einer vielversprechenden ersten gemeinsamen Saison bestand auf beiden Seiten ein gegenseitiges Interesse an einer Fortsetzung der fruchtbaren Partnerschaft, die das ganze Jahr über gezeigt wurde. Lappi und sein Beifahrer Janne Ferm werden im Jahr 2024 eine Teilzeitsaison bestreiten, um Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Ott Tänak/Martin Järveoja im Kampf des Teams um die FIA WRC-Titel zu unterstützen.

In nur kurzer Zeit im Team beeindruckte Lappi mit seiner Fähigkeit, im Hyundai i20 N Rally1 Hybrid schnell auf Touren zu kommen und um Podiumsplätze zu kämpfen. Der Finne war vom ersten Kilometer der Rallye Mexiko an auf dem richtigen Weg und erwies sich als echter Siegkandidat. Lappi und Ferm belegten bei der Rallye Italien Sardinien den zweiten Platz im Rahmen eines fantastischen Doppelsiegs für das Hyundai Shell Mobis World Rally Team und holten sich einen weiteren Hattrick mit dritten Plätzen in Kroatien, Portugal und Estland. Der Finne war im Jahr 2023 auch maßgeblich an der Entwicklung des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid beteiligt, was auch in der nächsten Saison ein Schlüsselelement seiner Rolle im Team sein wird.

Das Team setzt seine Gespräche mit seinen aktuellen WRC- und WRC2-Fahrern fort und muss noch eine endgültige Entscheidung über seine vollständige Aufstellung für 2024 treffen.

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: «Wir freuen uns, das nächste Puzzleteil 2024 ankündigen zu können, bei dem Esapekka und Janne für die kommende Saison in unserem Team bleiben. Ihre Aufgabe wird es sein, Thierry und Ott in der Meisterschaft zu unterstützen und sich auf die Entwicklung des Autos zu konzentrieren – etwas, in dem Esapekka in diesem Jahr gezeigt hat, dass er besonders gut ist. Wir glauben, dass dies eine beeindruckende Kraft ist, die uns helfen kann, unsere Ziele zu erreichen und weitere Siege nach Hause zu bringen. Wir sind noch dabei, das Gesamtbild für die kommende Saison fertigzustellen und werden unsere Pläne zu gegebener Zeit bekannt geben, aber im Moment freuen wir uns, eine so starke Besetzung an der Spitze unserer WRC-Herausforderer zu haben.»

Esapekka Lappi erklärte: «Ich bin sehr glücklich und dankbar, meine Partnerschaft mit Hyundai Motorsport in der WRC-Saison 2024 fortzusetzen. Ich fühle mich im Team sehr wohl. Wir haben eine fantastische Verbindung aufgebaut und bewiesen, dass wir das nötige Paket haben, um erfolgreich zu sein. Ich habe immer noch den Willen, mich im Rallyesport weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein, und ich möchte mit diesem Team gewinnen. Das nächste Jahr wird sicherlich in vielerlei Hinsicht anders und interessant sein, was mich motivieren wird, ein Teamplayer zu sein und persönlichen Erfolg anzustreben, um 2024 eine stärkere Saison zu erreichen.» (Hyundai)