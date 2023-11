Japan: Vizechampion Evans dominiert WM-Finale

Elfyn Evans, nach dem Ausfall seines Konkurrenten Thierry Neuville zum dritten Mal Vizechampion, dominiert eindeutig das verregnete Finale der Rallye-Weltmeisterschaft in Japan.

Die erste Etappe des letzten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft in Japan ging ganz nach dem Gusto von Toyota beim Heimspiel in Toyota, so heißt die Stadt wirklich, zu Ende. Drei GR Yaris Rally1 füllten nach acht von 22 Prüfungen im Toyota Stadion das imaginäre Tagespodium. Der klare Dominator am Freitag war der alte und neue Vize-Weltmeister Elfyn Evans, der im GR Yaris Rally1 eindeutig vor seinen beiden Toyota-Kollegen Sébastien Ogier und Kalle Rovanperä lag. Im Vorjahr war der Einheimische Takamoto Katsuta auf P3 der beste Toyota-Pilot. In diesem Jahr rangiert nach seinem Unfall abgeschlagen auf Rang 9 (+ 6:07,9)-

1:49,9 Minuten (inklusive einer Strafminute, zu spät am Service-Ausgang) war der Vorsprung von Evans auf den achtfachen Titelgewinner Ogier, der in Japan seinen siebten Saisoneinsatz in Toyota GR Yaris Rally1 bestreitet. Ähnlich wie 2023 soll auch das Programm des dreifachen Saisonsiegers Ogier im nächsten Jahr sein, wenn auch noch nicht offiziell. Der neue Doppelchampion Rovanperä reihte sich mit einem Rückstand von 2:06,6 Minuten auf dem dritten Rang ein.

Evans meinte dennoch leicht unzufrieden mit sich wieder: «Heute Morgen hatte ich kein sehr gutes Gefühl, ich hatte das Gefühl, eine Minute zu verlieren, aber die anderen hatten eindeutig ähnliche Empfindungen. Das kann manchmal so passieren.»

Ogier erklärte seine Verspätung: «Ich bin froh, dass meine Mechaniker das Auto reparieren konnten. Sie haben den wichtigsten fantastischen Job für uns geleistet. Wir wollen alle vier Autos ins Ziel bringen.»

Rovanperä gab der Sicherheit den Vorrang: «Es war nicht einfach. Wir hatten gestern in diesem superspezifischen Spezial viel Ärger und ich war ein wenig besorgt über die Bedingungen. Wir haben uns der Ankunft mit Vorsicht angeschlossen, es ist wichtiger. Morgen ist ein neuer Tag.»

Nach den Ausfällen von vier Spitzenfahrern wegen Unfällen, so auch der Vorjahressieger Thierry Neuville im Hyundai, notierte der zweifache WRC2-Champion Andreas Mikkelsen im Škoda Fabia RS Rally2 den etwas erstaunlichen vierten Rang (+ 3:00,2). «Es macht Spaß», war der kurze Kommentar von Mikkelsen, dem mit einen Abstand von nur 4,8 Sekunden Grégoire Munster im Ford Fiesta MKII als zweibestes WRC2-Fahrzeug auf P5 folgte, 24,6 Sekunden vor Nicolai Gryazin auf P6 im zweiten Škoda Fabia RS Rally2.

Bester Hyundai nach dem Ausfall von Neuville und Dani Sordo war auf Rang sieben (+ 3:44,3) Esapekka Lappi, 58,5 Sekunden vor seinem nächstjährigen Hyundai-Partner Ott Tänak mit einigen technischen Problemen bei dessen letzter Dienstfahrt im Ford Puma Rally1.

Stand nach 8 von 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 1:25:22,7 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:49,9 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:06,6 4 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 3:00,2 5 Munster/Louka (L/B), Ford Fiesta + 3:05,0 6 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 3:29,6 7 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:44,3 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:42,8 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 5:07.9 10 Kovalainen/Kitagawa (FIN/J), Škoda + 5:56,0

