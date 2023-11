Japon : double victoire en 2022, seulement P4 pour Hyundai en 2023

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont connu une dernière journée houleuse, signant au total cinq meilleurs temps et un maximum de points de bonus dans la Power Stage. Après deux victoires et 15 podiums cette année, l'équipe Hyundai Shell Mobis World Rally Team va maintenant se concentrer sur la possibilité de revenir avec une performance plus forte lors de la saison 2024.

Hyundai Motorsport a terminé le Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2023, Esapekka Lappi et Janne Ferm confirmant leur quatrième place au Rallye du Japon. Lappi et Ferm ont dû se méfier de l'attaquant Takamoto Katsuta (Toyota) dimanche matin, l'écart entre eux se réduisant à 16 secondes sur le chemin de la zone de montage des pneus. Mais dans l'ES20 Ena City 2, le temps était suffisant pour tenir le pilote japonais en respect. Ensuite, les Finlandais ont réalisé le troisième meilleur temps de la dernière Power Stage de l'année et ont remporté trois points de bonus.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe ont terminé en beauté un week-end décevant, où ils ont été éliminés vendredi alors qu'ils couraient après la victoire. Les Belges ont remporté les deux manches d'Ena City et d'Asahi Kougen et se sont classés deuxièmes dans l'épreuve Nenoue Kougen. Leur résultat final de 13e place ne reflète pas le rythme de l'équipage du Hyundai Shell Mobis World Rally Team dans des conditions imprévisibles. La récolte maximale de points dans la Power Stage a été une petite consolation pour le duo.

Au total, le Hyundai Shell Mobis World Rally Team a remporté deux victoires, 15 podiums et 67 meilleurs temps lors de la saison 2023 et a terminé deuxième au classement des constructeurs. L'équipe va maintenant se concentrer sur un retour plus fort en 2024, avec une formation renouvelée et des intentions de victoire claires.

Lappi a déclaré : "Mon rythme s'est amélioré de jour en jour. Ce matin, je n'étais pas vraiment satisfait, j'avais l'impression de vraiment rouler à la limite de l'adhérence et je n'ai pas pu atteindre les temps de Katsuta, notamment avec les pneus pluie. Lors du montage des pneus, nous avons changé le réglage de la suspension pour essayer quelque chose de différent, et cela a fonctionné. Finalement, je pense que nous avons trouvé quelque chose au bon moment pour le repousser, ce qui était important pour cette bataille. C'est bien de terminer le dernier rallye sans dommage pour la voiture. Je pense que ma saison a été 50/50. J'ai beaucoup appris au début, la mi-saison a été vraiment bonne, mais la fin n'a pas été aussi forte. J'ai hâte de revenir encore plus fort en 2024".

Le malchanceux Neuville a fait remarquer : "Je suis très heureux que cette épreuve soit maintenant terminée. C'était quand même un week-end réjouissant, mais vu notre vitesse, nous aurions pu nous battre pour la victoire. Je suis vraiment déçu de cette erreur, mais c'est comme ça et je m'en suis excusé auprès de l'équipe. Nous aurons à nouveau une bonne saison l'année prochaine. Nous sommes montés huit fois sur le podium, mais nous avons aussi connu quelques problèmes qui nous ont coûté des points importants pour le championnat. En fait, notre seul objectif était de gagner en fin de saison - parfois ça marche, parfois non".

Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré : "Le Rallye du Japon est un bon résumé de notre saison. Une qui a montré de nombreux aspects positifs, car nos équipages et notre équipe étaient prêts à tout pour se battre pour la victoire et ont fait preuve d'une grande vitesse. Cependant, nous avons également eu quelques occasions manquées, que ce soit à cause d'erreurs directes ou d'un manque de confiance en nous. C'est ce qui s'est passé ce week-end, même si nous avons fait preuve d'une bonne vitesse dans des conditions dramatiques et sur un terrain où nous n'étions pas très forts au début de la saison. Grâce aux efforts de notre équipe dans le développement de la voiture, nous l'avons améliorée au cours de l'année. C'est une bonne base pour profiter de la pause et nous concentrer sur les objectifs que nous devons nous fixer pour l'année prochaine".

Abiteboul a ajouté : "Enfin, je voudrais prendre un moment pour rendre hommage à notre coéquipier Craig. Nous avons subi une grande défaite cette saison. Craig avait une passion et un amour pour notre sport qu'il savait exprimer comme personne d'autre, et il manque encore beaucoup à tout le monde. Ses paroles devraient être une source d'inspiration pour nous tous, même dans nos jours les plus difficiles. Nous espérons porter son esprit, son dynamisme et sa détermination avec nous lors de la prochaine étape de notre voyage". (Hyundai)

Classement final après 22 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J), Peugeot + 22:22,7

Classement final du championnat du monde des pilotes après 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33