Giappone: 2022 doppia vittoria, 2023 solo P4 per Hyundai

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno disputato un'ultima giornata da urlo, ottenendo un totale di cinque tempi veloci e il massimo dei punti bonus nella Power Stage. Dopo due vittorie e 15 podi quest'anno, lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team si concentrerà ora sul ritorno con una performance più forte nella stagione 2024.

Hyundai Motorsport ha concluso il FIA World Rally Championship (WRC) 2023 con Esapekka Lappi e Janne Ferm che hanno confermato il quarto posto al Rally del Giappone. Lappi e Ferm hanno dovuto fare attenzione all'attacco di Takamoto Katsuta sulla Toyota domenica mattina, con il divario tra loro che si è ridotto a 16 secondi mentre entravano nella zona di montaggio degli pneumatici. Tuttavia, il tempo sulla SS20 Ena City 2 è stato sufficiente a tenere a bada il pilota giapponese. I finlandesi hanno poi ottenuto il terzo tempo nell'ultima power stage dell'anno e hanno conquistato tre punti bonus.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe hanno concluso con un successo un weekend deludente, in cui si sono ritirati il venerdì a caccia della vittoria. I belgi hanno vinto entrambe le prove di Ena City e Asahi Kougen e sono arrivati secondi nella gara di Nenoue Kougen. Il loro risultato finale di 13° posto non riflette il ritmo dell'equipaggio dello Hyundai Shell Mobis World Rally Team nelle condizioni imprevedibili. La conquista del massimo dei punti nella Power Stage è stata una piccola consolazione per il duo.

Complessivamente, lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha ottenuto due vittorie, 15 podi e 67 tempi più veloci nella stagione 2023 e si è piazzato al secondo posto nel Campionato Costruttori. Il team si concentrerà ora per tornare più forte nel 2024 con una formazione rinnovata e con chiare intenzioni di vittoria.

Lappi ha dichiarato: "Il mio ritmo migliorava di giorno in giorno. Questa mattina non ero molto soddisfatto, sentivo di guidare al limite dell'aderenza e non riuscivo a eguagliare i tempi di Katsuta, soprattutto con le gomme da bagnato. Durante il montaggio delle gomme abbiamo cambiato l'assetto delle sospensioni per provare qualcosa di diverso e ha funzionato. Alla fine, credo che abbiamo trovato qualcosa al momento giusto per tenerlo a bada, il che era importante per questa battaglia. È positivo aver concluso l'ultimo rally senza danni alla vettura. Penso che la mia stagione sia stata al 50%, ho imparato molto all'inizio, la parte centrale della stagione è stata davvero buona, ma la parte finale non è stata così forte. Non vedo l'ora di tornare ancora meglio nel 2024".

Lo sfortunato Neuville ha commentato: "Sono molto felice che questo evento sia finito. È stato comunque un weekend divertente, ma vista la nostra velocità, avremmo potuto lottare per la vittoria. Sono molto deluso per questo errore, ma è così e mi sono scusato con la squadra. L'anno prossimo avremo un'altra buona stagione. Siamo saliti sul podio otto volte, ma abbiamo avuto anche alcuni problemi che ci sono costati punti importanti per il campionato. Il nostro obiettivo era solo quello di vincere alla fine della stagione: a volte funziona, ma a volte no".

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha spiegato: "Il Rally del Giappone è un buon riassunto della nostra stagione. Ha mostrato molti aspetti positivi, in quanto i nostri equipaggi e la nostra squadra erano pronti a fare di tutto per lottare per le vittorie e hanno mostrato un ritmo elevato. Tuttavia, abbiamo anche perso alcune occasioni, sia per errori diretti che per mancanza di fiducia. Questo è stato il caso di questo fine settimana, anche se abbiamo mostrato un ritmo decente in condizioni drammatiche e su una superficie su cui non eravamo così forti all'inizio della stagione. Grazie all'impegno del nostro team nello sviluppo della vettura, l'abbiamo migliorata nel corso dell'anno. È una buona base per sfruttare la pausa e concentrarci sugli obiettivi che dobbiamo porci per il prossimo anno".

Abiteboul ha aggiunto: "Infine, vorrei prendere un momento per rendere omaggio al nostro compagno di squadra Craig. Abbiamo subito una grande sconfitta in questa stagione. Craig aveva una passione e un amore per il nostro sport che era in grado di esprimere come nessun altro e manca ancora molto a tutti. Le sue parole devono essere di ispirazione per tutti noi, anche nei giorni più difficili. Speriamo di portare con noi il suo spirito, la sua grinta e la sua determinazione nella prossima tappa del nostro viaggio". (Hyundai)

Classifica finale dopo 22 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Classifica finale del Campionato del mondo piloti dopo 13 gare Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33