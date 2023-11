Japão: 2022 dupla vitória, 2023 apenas P4 para a Hyundai

A Hyundai Motorsport termina uma difícil ronda final da temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) com Esapekka Lappi e Janne Ferm em quarto lugar no Japão.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe tiveram um último dia de grande sucesso, conquistando um total de cinco tempos mais rápidos e o máximo de pontos de bónus na Power Stage. Depois de duas vitórias e 15 pódios este ano, a Hyundai Shell Mobis World Rally Team vai agora concentrar-se em regressar com um desempenho mais forte na temporada de 2024.

A Hyundai Motorsport encerrou o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2023 com Esapekka Lappi e Janne Ferm a confirmarem o quarto lugar no Rali do Japão. Lappi e Ferm tiveram de ter cuidado com o atacante Takamoto Katsuta na Toyota no domingo de manhã, com a diferença entre eles a diminuir para 16 segundos no caminho para a zona de montagem de pneus. No entanto, o tempo na SS20 Ena City 2 foi suficiente para manter o piloto japonês à distância. Os finlandeses fizeram então o terceiro melhor tempo na última power stage do ano e marcaram três pontos de bónus.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe terminaram com sucesso um fim de semana dececionante, em que se retiraram na sexta-feira na luta pela vitória. Os belgas venceram as duas rondas de Ena City e Asahi Kougen e terminaram em segundo lugar na prova de Nenoue Kougen. O seu resultado final de 13º lugar não reflecte o ritmo da equipa da Hyundai Shell Mobis World Rally Team nas condições imprevisíveis. Marcar o máximo de pontos na Power Stage foi uma pequena consolação para a dupla.

No geral, a Hyundai Shell Mobis World Rally Team obteve duas vitórias, 15 pódios e 67 tempos mais rápidos na temporada de 2023 e terminou em segundo lugar no Campeonato de Construtores. A equipa vai agora concentrar-se em regressar mais forte em 2024 com um alinhamento renovado e intenções claras de vencer.

Lappi afirmou: "O meu ritmo estava a melhorar de dia para dia. Esta manhã não fiquei muito satisfeito, senti que estava a conduzir no limite da aderência e não consegui igualar os tempos do Katsuta, especialmente com os pneus para piso molhado. Durante a montagem dos pneus mudámos a configuração da suspensão para tentar algo diferente e resultou. No final, penso que encontrámos algo no momento certo para o travar, o que era importante para esta luta. É bom terminar o último rali sem quaisquer danos no carro. Acho que a minha época foi 50/50, aprendi muito no início, o meio da época foi muito bom, mas o final não foi tão forte. Estou ansioso por regressar ainda melhor em 2024".

O azarado Neuville comentou: "Estou muito contente por este evento ter terminado. Foi um fim de semana agradável, mas dada a nossa velocidade, podíamos ter lutado pela vitória. Estou muito desiludido com este erro, mas as coisas são assim e já pedi desculpa à equipa. Vamos ter outra boa época no próximo ano. Terminámos no pódio oito vezes, mas também tivemos alguns problemas que nos custaram pontos importantes para o campeonato. O nosso objetivo era apenas ganhar no final da época - por vezes funciona, mas outras vezes não."

Cyril Abiteboul, Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, explicou: "O Rali do Japão é um bom resumo da nossa época. Um que mostrou muitos aspectos positivos, uma vez que as nossas tripulações e a nossa equipa estavam prontas para fazer tudo para lutar pelas vitórias e mostraram um ritmo forte. No entanto, também tivemos algumas oportunidades perdidas, quer por erros directos quer por falta de confiança. Foi o caso deste fim de semana, embora tenhamos mostrado um ritmo decente em condições dramáticas e numa superfície em que não éramos tão fortes no início da época. Graças aos esforços da nossa equipa no desenvolvimento do carro, melhorámo-lo ao longo do ano. É uma boa base para aproveitar a pausa e concentrarmo-nos nos objectivos que temos de estabelecer para o próximo ano."

Abiteboul acrescentou: "Por último, gostaria de prestar homenagem ao nosso companheiro de equipa Craig. Sofremos uma grande derrota esta época. O Craig tinha uma paixão e um amor pelo nosso desporto que era capaz de exprimir como nenhum outro e ainda sentimos muito a sua falta. As suas palavras devem servir de inspiração para todos nós, mesmo nos dias mais difíceis. Esperamos levar o seu espírito, a sua vontade e a sua determinação connosco na próxima etapa da nossa viagem". (Hyundai)

Classificação final após 22 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Classificação final do Campeonato do Mundo de Pilotos após 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33