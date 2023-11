Toyota confirme le cadre de 2023 pour 2024

C'est ce qu'avait annoncé speedweek.com dimanche dernier.

Kalle Rovanperä est devenu cette année, à 23 ans, le plus jeune vainqueur de titres consécutifs de pilote WRC et a signé un nouveau contrat pluriannuel avec TGR-WRT. Après sa remarquable ascension au sommet de la discipline, Rovanperä participera à un programme de rallye sélectionné en 2024 avec son copilote Jonne Halttunen. Cela lui permettra de faire une pause par rapport aux exigences intenses de la compétition pour les titres de champion du monde et de conduire dans différentes disciplines, y compris le drift, ce qui lui permettra d'améliorer encore ses compétences et son expérience au volant.

Huit fois champion du monde, Sébastien Ogier a remporté son dernier titre avec TGR-WRT en 2020 et 2021, avant de se retirer de la compétition à temps plein. Il reste un joueur clé de l'équipe, après avoir remporté des victoires au Monte-Carlo, au Mexique et au Kenya en 2023, et participera à nouveau à un programme partiel avec le copilote Vincent Landais la saison prochaine.

L'équipe se réjouit également de poursuivre sa collaboration avec Elfyn Evans pour d'autres saisons. Depuis qu'il a rejoint TGR-WRT, Evans s'est imposé comme un candidat régulier au championnat, terminant trois fois deuxième en quatre ans, notamment en 2023, où il a remporté des rallyes en Croatie, en Finlande et au Japon. Afin de s'appuyer sur les progrès réalisés cette saison, lui et son copilote Scott Martin commenceront l'année 2024 avec l'objectif de se battre pour leur premier titre mondial.

Takamoto Katsuta fera également à nouveau partie de l'équipe et disputera une saison complète au volant de la GR YARIS Rally1 HYBRID avec son copilote Aaron Johnston. Katsuta, un produit du programme WRC Challenge du Toyota Gazoo Racing, a rejoint la formation principale de l'équipe en 2023 et a contribué au succès de son championnat constructeur avec un excellent podium au Rallye de Finlande.

Jari-Matti Latvala (directeur de l'équipe) : "Nous sommes très heureux de pouvoir conserver notre formation de pilotes à succès pour l'avenir. C'est formidable de savoir que nous avons un groupe de pilotes aussi solide, qui se sentent chez eux dans notre voiture et notre équipe et qui veulent continuer à travailler avec nous. Le programme de Kalle sera un peu différent en 2024, mais le plus important pour nous est qu'il est un pilote Toyota et qu'il veut rester dans l'équipe et continuer à profiter de sa passion pour le rallye. Bien qu'il soit jeune, il a conduit des voitures de rallye. Il est depuis longtemps à un niveau sérieux et il pense qu'une campagne partielle serait maintenant la meilleure chose pour lui, de sorte que nous puissions nous attendre à d'autres saisons complètes ensemble à l'avenir. C'est aussi formidable que Seb continue avec nous, et cela signifie que nous le faisons ensemble".

Latvala poursuit : "Avec Kalle, nous aurons deux champions du monde multiples comme piliers solides pour défendre le championnat des constructeurs. Elfyn nous a encore montré cette année qu'il pouvait gagner des rallyes et se battre pour le championnat, et nous savons qu'il donnera dans tous les cas le meilleur de lui-même Rallye. Taka a prouvé cette année au Rallye de Finlande qu'il pouvait être aux avant-postes des rallyes les plus rapides et nous espérons qu'il sera un prétendant au podium dans presque tous les rallyes de la saison prochaine". (Toyota)