Dreifach-Triumph für Toyota beim Heimspiel

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team hat bei der Rallye Japan auf heimischen Straßen einen Dreifachsieg erzielt und eine erfolgreiche Saison mit Stil abgeschlossen, Elfyn Evans vor Sébastien Ogier und Kalle Rovanperä

Der Sieg ist für Evans und Beifahrer Scott Martin ihr dritter Saisonsieg und der neunte für Toyota von 13 Rallyes in diesem Jahr. Toyota hatte sich bereits beim 11. Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Chile den Herstellertitel gesichert. Rovanperä und Jonne Halttunen gewannen ihren zweiten sicherten Fahrer- und Beifahrertitel bei der vorletzten Veranstaltung, der Zentral Europa Rallye.

Dies war der zweite Besuch der WRC auf den technischen und anspruchsvollen Asphaltstraßen in den Bergen der Präfekturen Aichi und Gifu rund um Toyota City. Starker Regen erhöhte die Herausforderung am ersten vollständigen Rallyetag am Freitag erheblich und hier legte Evans den Grundstein für seinen Sieg.

Zwei Bestzeiten bei extremstem Regenwetter am Freitagmorgen verhalfen ihm zu einem Vorsprung von fast einer Minute und 50 Sekunden vor seinen Teamkollegen, als deren Rivalen in Schwierigkeiten gerieten. Samstag und Sonntag brachten weitere wechselhafte und rutschige Bedingungen, aber Evans schaffte es an beiden Tagen gekonnt, den Sieg zu erringen. Damit wurden er und Martin auch Zweite der Meisterschaft.

Ogier war am Start nah an der Pace von Evans dran, verlor aber nach dem Kontakt mit einer Barriere am Freitagnachmittag etwas an Boden, während Rovanperä zu Beginn mit einigen der härtesten Bedingungen zu kämpfen hatte. Sie lagen nach Freitag weniger als 20 Sekunden auseinander, aber beide entschieden sich dafür, sich bei den schwierigen Bedingungen auf die Maximierung des Teamergebnisses zu konzentrieren und nicht auf ihre eigenen Positionen.

Ogier und Beifahrer Vincent Landais beendeten die Rallye mit einem Rückstand von 1:17,7 Minuten und holten sich nach drei Siegen zu Beginn des Jahres den vierten Podiumsplatz ihrer Teilsaison. Rovanperä lag mit dem achten Podium und dem zwölften Top-Vier-Ergebnis seiner beständigen Saison weitere 28,8 Sekunden zurück.

Der Fahrer des TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, beeindruckte erneut auf seinen Heimstraßen. Seine Hoffnungen auf ein zweites Podium in Folge bei der Rallye Japan wurden durch einen Dreher und eine Berührung unter den extremen Bedingungen der ersten Entscheidung am Freitag zunichte gemacht, wobei er mehr als fünf Minuten verlor, aber er kämpfte sich mit herausragender Geschwindigkeit zurück: Er war den Rest der Veranstaltung über der schnellste Fahrer. Mit zehn Bestzeiten erzielte er mehr Bestmarkien als jeder andere. Bis zum Ziel kämpfte er sich auf den fünften Gesamtrang, nur noch 20 Sekunden vom vierten Platz entfernt.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Das ist für uns ein wirklich fantastischer Abschluss der Saison, mit einem Dreifachsieg zu Hause in Japan. Es ist wirklich ein Traumergebnis. Wir kamen mit einem Ziel hierher, nämlich den Sieg zu erringen, und schließlich besetzten wir jede Stufe des Podiums. Es war auch großartig zu sehen, wie Taka sich auf den fünften Platz zurückkämpfte. Mehr hätten wir von einem so anspruchsvollen Wochenende wie diesem eigentlich nicht erwarten können. Unsere Fahrer haben alle wirklich großartige Arbeit geleistet, um das bestmögliche Ergebnis für das Team zu erzielen und die Saison so erfolgreich abzuschließen. Ich freue mich wirklich für alle im Team, die dieses Jahr so fantastische Arbeit geleistet haben.»

Kalle Rovanperä: «Es ist gerade ein unglaubliches Gefühl. Für das Team ist es ein Traumergebnis, in Japan drei Autos auf dem Podium zu haben. Es ist schon erstaunlich, dass uns das an diesem Wochenende unter so schwierigen Bedingungen gelungen ist. Ich denke, das Team hat wieder einmal bewiesen, dass wir konstant und schnell sein können. Ich bin auch sehr stolz auf Taka, da er so gut gefahren ist und ich mich sehr über seine Zeiten gefreut habe. Die Stimmung in dieser Woche war so gut mit so vielen Fans: Es war schön zu sehen, dass die Leute die Rallye genießen und uns anfeuern. Es war ein wirklich cooler Saisonabschluss, vor allem, mit einem Teamergebnis wie diesem auf dem Podium zu stehen.»

Sieger Elfyn Evans: «Es ist wirklich schön, wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen, und umso mehr, wenn es für das Team ein Dreifachsieg ist. Das ist ein fantastisches Ergebnis und wir hätten uns zu Hause für Toyota kein viel besserer Event vorstellen können, daher bin ich wirklich zufrieden. Es war ein langes und schwieriges Wochenende. Am Freitag hatten wir außergewöhnlich schwierige Bedingungen, aus denen wir mit großem Vorsprung herauskamen. Seitdem war es eine ganz andere Herausforderung, den Rückstand zu meistern, anstatt Vollgas zu geben, aber am Ende bin ich sehr glücklich, es geschafft zu haben. Herzlichen Glückwunsch an das Team: Es war eine unglaubliche Saison, das Auto war großartig und ich bin wirklich stolz und freue mich für alle.»

Sébastien Ogier: «Es fühlt sich großartig an, Teil dieses Ergebnisses zu sein. Ich wollte unbedingt hierher kommen und dem Team helfen, ein Traumergebnis zu erzielen. Meiner Meinung nach bestand das Hauptziel darin, einfach den Sieg zu holen. Daher ist es fantastisch, ein volles Podium zu erreichen, und es ist vielleicht sogar mehr als ein Traumergebnis. Die Bedingungen brachten das ganze Wochenende über einige große Überraschungen. Wir haben mit dem schwierigen Start am Freitag gerechnet und viele Fahrer haben Fehler gemacht oder Zeit verloren, auch wir. Dann wurde uns klar, dass wir in einer starken Position waren, um den Dreifachsieg für das Team zu erzielen, und mein Fokus lag darauf, dieses Ergebnis nach Hause zu bringen, aber bei rutschigen und schwierigen Bedingungen wie diesen ist es nie einfach. Ich hoffe, dass das gesamte Team diesen Moment genießt: Sie haben es wirklich verdient, also vielen Dank an sie!» (Toyota)

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Fahrer-WM Endstand nach 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33