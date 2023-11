Toyota conferma la squadra 2023 per il 2024

Il Toyota Gazoo Racing World Rally Team è lieto di confermare la sua formazione di piloti di alto livello per la stagione 2024 del FIA World Rally Championship, con Kalle Rovanperä che si unisce a Sébastien Ogier in un programma part-time.

Lo riporta speedweek.com domenica.

Kalle Rovanperä è diventato quest'anno, all'età di 23 anni, il più giovane vincitore di titoli piloti consecutivi nel WRC e ha firmato un nuovo contratto pluriennale con la TGR-WRT. Dopo la sua straordinaria ascesa ai vertici dello sport, Rovanperä parteciperà a un programma di rally selezionati nel 2024 insieme al suo copilota Jonne Halttunen. In questo modo si prenderà una pausa dalle intense esigenze di competere per i titoli mondiali e potrà guidare in varie discipline, tra cui il drifting, migliorando ulteriormente le sue capacità e la sua esperienza al volante.

L'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier ha conquistato gli ultimi titoli con la TGR-WRT nel 2020 e 2021 prima di ritirarsi dalle competizioni a tempo pieno. Rimane un elemento chiave della squadra, avendo ottenuto vittorie a Monte Carlo, in Messico e in Kenya nel 2023, e parteciperà nuovamente a un programma parziale nella prossima stagione insieme al copilota Vincent Landais.

Il team è inoltre ansioso di continuare la sua collaborazione con Elfyn Evans per altre stagioni. Da quando è entrato a far parte della TGR-WRT, Evans si è affermato come concorrente regolare del campionato, arrivando secondo tre volte in quattro anni, tra cui nel 2023, quando ha ottenuto vittorie nei rally in Croazia, Finlandia e Giappone. Per consolidare i progressi di questa stagione, lui e il copilota Scott Martin inizieranno il 2024 con l'obiettivo di lottare per il loro primo titolo mondiale.

Anche Takamoto Katsuta si unirà alla squadra e guiderà per un'intera stagione la GR YARIS Rally1 HYBRID con il copilota Aaron Johnston. Katsuta, prodotto del programma Toyota Gazoo Racing WRC Challenge, è entrato a far parte della formazione principale del team nel 2023 e ha contribuito al successo del campionato costruttori con uno splendido podio al Rally di Finlandia.

Jari-Matti Latvala (Team Principal): "Siamo molto contenti di poter mantenere insieme la nostra formazione di piloti di successo anche in futuro. Èbello sapere che abbiamo un gruppo di piloti così forti che si sentono a casa con la nostra auto e la nostra squadra e vogliono continuare a lavorare con noi. Il programma di Kallesarà leggermente diverso nel 2024, ma la cosa più importante per noi è che è un pilota Toyota e vuole rimanere con la squadra e continuare a godersi la sua passione per i rally. Anche se è giovane, ha guidato auto da rally. È stato a lungo a un livello serio e ritiene che una campagna parziale ora sarebbe la cosa migliore per lui, in modo da poter guardare a più stagioni complete insieme in futuro. Inoltre, è fantastico che Seb continui a lavorare con noi, il che significa che lo stiamo facendo insieme".

Latvala ha continuato: "Con Kalle, avremo due pluricampioni del mondo come forti pilastri nella difesa del campionato costruttori. Elfyn ci ha dimostrato anche quest'anno che può vincere i rally e lottare per i campionati, e sappiamo che darà il meglio di sé in ognirally di . Taka ha dimostrato quest'anno al Rally di Finlandia di poter essere in testa ai rally più veloci e speriamo di vederlo in lizza per il podio in quasi tutti i rally della prossima stagione." (Toyota)