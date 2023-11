Toyota confirma a equipa de 2023 para 2024

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team tem o prazer de confirmar a sua formação de pilotos de topo para a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, com Kalle Rovanperä a juntar-se a Sébastien Ogier num programa a tempo parcial.

Este facto foi noticiado pela speedweek.com no domingo.

Kalle Rovanperä tornou-se este ano, aos 23 anos, o mais jovem vencedor de títulos consecutivos de pilotos do WRC e assinou um novo contrato plurianual com a TGR-WRT. Após a sua notável ascensão ao topo do desporto, Rovanperä participará num programa de rali selecionado em 2024, juntamente com o seu copiloto Jonne Halttunen. Isto dar-lhe-á uma pausa das intensas exigências da competição pelos títulos mundiais e permitir-lhe-á conduzir em várias disciplinas, incluindo o drifting, melhorando ainda mais as suas capacidades e experiência ao volante.

Sébastien Ogier, oito vezes campeão mundial, conquistou o seu último título com a TGR-WRT em 2020 e 2021, antes de se retirar da competição a tempo inteiro. Ogier continua a ser uma peça chave na equipa, tendo conquistado vitórias em Monte Carlo, México e Quénia em 2023, e irá novamente disputar um programa parcial na próxima temporada ao lado do copiloto Vincent Landais.

A equipa também está ansiosa por continuar a sua colaboração com Elfyn Evans por mais épocas. Desde que se juntou à TGR-WRT, Evans estabeleceu-se como um candidato regular ao campeonato, terminando em segundo lugar três vezes em quatro anos - incluindo em 2023, quando obteve vitórias em ralis na Croácia, Finlândia e Japão. Para dar continuidade aos progressos desta época, ele e o copiloto Scott Martin vão começar 2024 com o objetivo de lutarem pelos seus primeiros títulos mundiais.

Takamoto Katsuta também voltará a fazer parte da equipa e conduzirá uma temporada completa no GR YARIS Rally1 HYBRID com o copiloto Aaron Johnston. Katsuta, um produto do programa Toyota Gazoo Racing WRC Challenge, juntou-se à formação principal da equipa em 2023 e contribuiu para o sucesso do campeonato de construtores com um excelente pódio no Rally da Finlândia.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "Estamos muito satisfeitos por podermos manter a nossa bem-sucedida formação de pilotos no futuro. Éótimo saber que temos um grupo tão forte de pilotos que se sentem em casa no nosso carro e na nossa equipa e que querem continuar a trabalhar connosco. Oprograma do Kalleserá ligeiramente diferente em 2024, mas o mais importante para nós é que ele é um piloto Toyota e quer ficar com a equipa e continuar a desfrutar da sua paixão pelos ralis. Apesar de ser jovem, já conduziu carros de rali. Ele está a um nível sério há muito tempo e sente que uma campanha parcial agora seria o melhor para ele, por isso podemos esperar por mais épocas completas juntos no futuro. Também é ótimo que o Seb continue connosco, o que significa que estamos a fazer isto juntos."

Latvala continuou: "Com Kalle, teremos dois campeões mundiais múltiplos como pilares fortes na defesa do campeonato de construtores. O Elfyn voltou a mostrar-nos este ano que pode vencer ralis e lutar por campeonatos e sabemos que dará o seu melhor em todos osralis de . O Taka provou este ano no Rali da Finlândia que pode estar na frente dos ralis mais rápidos e esperamos vê-lo como um candidato ao pódio em quase todos os ralis na próxima época." (Toyota)