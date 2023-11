Rovanperä - nuova forza con un programma part-time

La conferma della decisione di Rovanperä di fare un passo indietro il prossimo anno è stata una sorpresa per molti lunedì, soprattutto perché il 23enne ha conquistato il suo secondo titolo piloti consecutivo meno di un mese fa. Ma Rovanperä, che nel 2022 è diventato il più giovane vincitore di un titolo nella storia, ritiene che la riduzione del programma sia arrivata al momento giusto. Nonostante la sua giovane età, il finlandese ha iniziato a guidare auto da rally all'età di otto anni e ha trascorso gli ultimi 15 anni della sua vita lavorando al suo sogno.

"È stata una decisione difficile da prendere per un po'", ha rivelato in esclusiva a WRC.com, "ma ho pensato che fosse il momento giusto per un anno parziale come questo. Abbiamo raggiunto molti risultati negli ultimi anni e ora possiamo riposare un po', rilassarci e ricaricare le batterie per le prossime stagioni, che saranno stagioni complete con la squadra. Penso che sarà una cosa positiva".

Rovanperä ha poi sottolineato che sia la Toyota che il suo copilota Jonne Halttunen, che lo ha guidato in entrambi i titoli mondiali, hanno appoggiato la sua decisione dopo che lui ha condiviso i suoi piani all'inizio dell'anno.

"All'inizio è stata una grande sorpresa", ha spiegato Rovanperä, "ma l'hanno presa molto bene. Abbiamo concordato che il prossimo anno sarebbe stato il momento migliore se avessi voluto farlo. Capiscono perfettamente la situazione e capiscono anche che questo dovrebbe aiutarmi a correre più a lungo e a ottenere risultati migliori in futuro".

"Anche Jonne l'ha presa molto bene", ha proseguito. "Naturalmente abbiamo parlato di tutto durante il rally e le ricognizioni, e anche Jonne sapeva che prima o poi sarebbe potuto succedere. Non è rimasto molto sorpreso e ha anche convenuto che da un po' di tempo guidiamo a tempo pieno e questo non è un male".