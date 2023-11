Tänak verabschiedet sich mit P6 von M-Sport

Ott Tänak beendete seine Saison mit dem M-Sport Ford World Rally Team mit einer soliden Leistung auf P6 und sicherte sich einen hart erkämpften vierten Platz in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft.

Der Este belegte bei der Rallye Japan den sechsten Platz und schloss damit eine Saison ab, die durch einige herausragende Leistungen gekennzeichnet war. Zwei Gesamtsiege bei der Rallye Schweden und der Rallye Chile waren die definitiven Höhepunkte der Saison, außerdem kamen zwei weitere herausragende Leistungen in Kroatien und Mitteleuropa mit den Plätzen zwei und drei hinzu.

Gregoire Munster kehrte zum Schauplatz seines ersten WRC2-Sieges bei der Rallye Japan zurück und sein Tempo war unter den schwierigen Bedingungen am Freitag deutlich zu erkennen, was ihn in die Lage versetzte, um den RC2-Sieg zu kämpfen. Zwei RC2-Bestzeiten unterstrichen Munsters Fähigkeiten, am Freitag schwierige und anspruchsvolle Bedingungen zu meistern. Sie wurden am Ende des Tages besonders deutlich, als Munster seinen Fiesta Rally2 vor über der Hälfte des Rally1-Feldes auf dem fünften Gesamtrang platzierte.

Munsters Rallye wurde am Samstag weiter stärker, verlor aber die Führung im RC2 und sicherte sich drei weitere RC2-Bestmarken. Sein starkes Tempo und seine starke Form setzten sich auch am Sonntag fort, mit einem WP-Sieg zu Beginn des Tages, gefolgt von zwei zweitschnellsten Zeiten. Munster wollte unbedingt seinen RC2-Sieg auf M-Sport-Autos wiederholen und in die letzte Runde der Rallye gehen, unbedingt darauf bedacht, eine Position zu verbessern. Als die Zwischenzeiten kamen, war auf der 20. Prüfung niemand schneller als Munster. Seine harte Arbeit und sein überragendes Tempo fanden ein herzzerreißendes Ende, nachdem er auf eine rutschige, langsame Rechtskurve übersteuert hatte, als er ohne Hilfe von Zuschauern von der Straße abkam. Er kehrte auf die Straße zurück und beendete damit seinen Traum von aufeinander folgendem Siegen in Japan.

M-Sport reiste nach Japan mit der Absicht, nach viel versprechenden Podiumsleistungen auf Asphalt im Jahr 2023 einen Spitzenplatz in der Rallye-1-Kategorie zu erreichen. Nachdem Mutter Natur auf der ersten Super-Sonderprüfung am Donnerstagabend die drittschnellste Zeit hatte, hielten sie für Freitag tückische Bedingungen bereit. Adrien Fourmauxs Rückkehr zur Rallye 1 wurde fast unmittelbar nach Aquaplaning abseits der Straße am Freitagmorgen abgebrochen. Tänak ging vorsichtiger vor und minimierte das Risiko, um die Ziellinie zu erreichen, klassierte sich aber weiter hinten als erhofft.

Der Este machte am Samstag jedoch einen großen Sprung nach vorn und fuhr sechs Mal unter die ersten Drei, womit er den Tag auf dem fünften Gesamtrang beendete. Tänak ging am Sonntag auf die Straße und fuhr trotz Monte-Carlo-ähnlicher Bedingungen auf den schneebedeckten Straßen Japans erneut zwei Top-Drei-Zeiten.

Auf der Power Stage zum Saisonende ging Tänak ein letztes Mal für M-Sport an den Start. Er holte sich einen beeindruckenden zweiten Platz, weitere vier Meisterschaftspunkte und unterstreicht noch einmal mehr das Wettbewerbspotenzial, das im M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 steckt.

Richard Millener, Leiter des M-Sport Ford World Rally Teams, erklärte: «Am Ende der Saison kann das Team erhobenen Hauptes stehen und im Laufe der Saison zwei Gesamtsiege und zahlreiche WP-Siege einfahren. Natürlich gibt es ein gewisses Maß an Enttäuschung darüber, dass man nicht um den Gesamtsieg in der Meisterschaft mitfahren kann, aber in der WRC zu gewinnen ist nicht einfach. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Sponsoren, Partnern und Fans des Teams zu danken, ohne die unsere Teilnahme hier einfach nicht möglich wäre. Es ist natürlich eine Schande, dass das Ende der Rallye Japan den Abschied von Ott und Martin bedeutet, aber ich und das Team möchten ihnen für ihre nie aufgebende Einstellung und die Errungenschaft zweier großartiger Siege in Schweden und Chile danken. Wir wünschen ihnen für die nächste Saison alles Gute.»

Millener weiter. «Bei Rally2 hatten wir ein wirklich starkes Jahr. Sowohl Adrien als auch Alex sowie Gregoire und Louis haben die Leistung des Fiesta Rally2 auf allen Oberflächen unter Beweis gestellt und damit die harte Arbeit gefestigt, die das Rally2-Team in die Entwicklung und Leistungssteigerung gesteckt hat das Auto im Laufe der Saison. Ihre harte Arbeit zahlt sich wirklich aus und die Ergebnisse sind wirklich auf all ihre harte Arbeit und ihr Engagement zurückzuführen. Das Team hat jetzt Zeit für eine wohlverdiente Pause. Eine Gruppe von ihnen bleibt ein paar Tage hier in Japan, um die fantastische japanische Kultur zu erkunden, aber es wird nur ein paar Wochen dauern, bis sich die Aufmerksamkeit auf die Vorbereitungen für 2024 richtet. Vorerst danke ich jedem einzelnen von ihnen für all ihre Bemühungen in diesem Jahr, und jetzt hoffe ich, dass sie die Zeit, die wir mit unseren Freunden und Familien haben, genießen werden.»

Ott Tanak sagte: «Wir hatten heute einen sauberen Tag, keine Probleme und haben das Auto nach Hause gebracht. Für uns war es die beste Saison, die wir hätten machen können, wir haben unser Bestes gegeben und sind jetzt hier. Wenn man hohe Erwartungen hat. Es ist leicht, einen Fehler zu machen, und so fühlt es sich von meiner Seite und in gewisser Weise auch von der Mannschaftsseite an. Wir müssen stolz auf die beiden Siege in diesem Jahr sein, daraus konnten wir einiges Positives mitnehmen.»

Grégoire Munster meinte: «Es tut mir beim Team leid für den Fehler heute Nachmittag. Sie haben wirklich hart gearbeitet, um dieses Jahr so viele Updates am Auto zu liefern, und ich habe versucht, dies in meiner Leistung an diesem Wochenende widerzuspiegeln. Wir haben wirklich gekämpft, Es war wirklich hart und irgendwann sah es so aus, als wäre der Sieg möglich, das Gefühl, die Pace und das Auto fühlten sich alle gut an. Es ist schade, dass es so endete, aber ich bin sehr zufrieden mit der Pace, die ich an diesem Wochenende zeigen konnte.» (M-Sport)

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Fahrer-WM Endstand nach 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33