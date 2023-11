Toyota bestätigt den Kader von 2023 für 2024

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team freut sich, sein hochkarätiges Fahreraufgebot für die Saison 2024 der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft zu bestätigen, Kalle Rovanperä wie Sébastien Ogier mit Teilzeitprogramm.

Das hatte speedweek.com am Sonntag gemeldet.

Kalle Rovanperä wurde dieses Jahr mit 23 Jahren der jüngste Gewinner von aufeinanderfolgenden WRC-Fahrertiteln und hat einen neuen Mehrjahresvertrag mit TGR-WRT unterzeichnet. Nach seinem bemerkenswerten Aufstieg an die Spitze des Sports wird Rovanperä im Jahr 2024 zusammen mit seinem Beifahrer Jonne Halttunen an einem ausgewählten Rallye-Programm teilnehmen. Dies wird ihm eine Auszeit von den intensiven Anforderungen des Wettkampfs um Weltmeistertitel geben und ihm das Fahren in verschiedenen Disziplinen, einschließlich Driften, ermöglichen, wodurch er seine Fähigkeiten und Erfahrung am Steuer weiter verbessern kann.

Der achtmalige Weltmeister Sébastien Ogier holte 2020 und 2021 seinen letzten seiner Titel mit TGR-WRT, bevor er sich aus dem Vollzeitwettbewerb zurückzog. Er bleibt ein Schlüsselspieler im Team, nachdem er 2023 Siege in Monte Carlo, Mexiko und Kenia errungen hat, und wird in der nächsten Saison erneut zusammen mit Beifahrer Vincent Landais ein Teilprogramm bestreiten.

Das Team freut sich auch darauf, die Zusammenarbeit mit Elfyn Evans für weitere Saisons fortzusetzen. Seit seinem Beitritt zu TGR-WRT hat sich Evans als regelmäßiger Meisterschaftsanwärter etabliert und wurde in vier Jahren dreimal Zweiter – unter anderem im Jahr 2023, als er Rallye-Siege in Kroatien, Finnland und Japan erzielte. Um auf den Fortschritten dieser Saison aufzubauen, werden er und sein Beifahrer Scott Martin das Jahr 2024 mit dem Ziel beginnen, um ihre ersten Weltmeistertitel zu kämpfen.

Auch Takamoto Katsuta wird erneut zum Teamaufgebot gehören und mit Beifahrer Aaron Johnston eine komplette Saison im GR YARIS Rally1 HYBRID fahren. Katsuta, ein Produkt des Toyota Gazoo Racing WRC Challenge-Programms, stieg 2023 in die Hauptaufstellung des Teams ein und trug mit einem hervorragenden Podiumsplatz bei der Rallye Finnland zum Erfolg seiner Herstellermeisterschaft bei.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Wir freuen uns sehr, dass wir unsere erfolgreiche Fahreraufstellung auch in Zukunft zusammenhalten können. Es ist toll zu wissen, dass wir eine so starke Truppe an Fahrern haben, die sich in unserem Auto und unserem Team zu Hause fühlen und weiterhin mit uns zusammenarbeiten wollen. Kalles Programm wird 2024 etwas anders sein, aber das Wichtigste für uns ist, dass er ein Toyota-Fahrer ist und im Team bleiben und weiterhin seine Leidenschaft für den Rallyesport genießen möchte. Obwohl er jung ist, ist er Rallyeautos gefahren. Er ist schon lange auf einem ernsthaften Niveau und er ist der Meinung, dass eine Teilkampagne jetzt das Beste für ihn wäre, sodass wir uns in Zukunft auf weitere komplette gemeinsame Saisons freuen können. Es ist auch großartig, dass Seb mit uns weitermacht, und das bedeutet, dass wir das gemeinsam tun.»

Latvala weiter: «Mit Kalle werden wir zwei mehrfache Weltmeister als starke Stützen bei der Verteidigung der Herstellermeisterschaft haben. Elfyn hat uns dieses Jahr erneut gezeigt, dass er Rallyes gewinnen und um Meisterschaften kämpfen kann, und wir wissen, dass er in jedem Fall sein Bestes geben wird Rallye. Taka hat dieses Jahr bei der Rallye Finnland bewiesen, dass er bei den schnellsten Rallyes ganz vorne dabei sein kann und wir hoffen, dass wir ihn in der nächsten Saison bei fast jeder Rallye als Anwärter auf das Podium sehen können.“ (Toyota)