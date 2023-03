Anthony West tut es wieder «Bin vielleicht Masochist»

Auch mit 41 Jahren verschwendet Anthony West keinen Gedanken daran, seine illustre Karriere zu beenden. In diesem Jahr wird der beliebte Australier in drei Rennserien antreten.

Seit Anthony West im März 2021 seine Rennfahrerlizenz von der FIM zurückerhielt – sie wurde ihm wegen einer Dopingsünde im September 2018 entzogen – reist der frühere MotoGP- und Superbike-WM-Pilot mit Helm und Lederkombi im Gepäck wieder um den Globus. Der Australier ist immer noch schnell und erhält auch mit 41 Jahren noch Angebote.

2023 wird West für seine Verpflichtungen zwischen Australien, Asien und Europa pendeln.



Den Anfang macht an diesem Wochenende die Asian Road Racing Championship (ARRC) in Buriram/Thailand. West unterschrieb dort bei Victor Racing, für die er bereits vor vier Wochen gefahren ist.



«Es ist ein schönes Gefühl, die Saison mit Victor Racing zu beginnen. Es ist das gleiche private Team, mit dem ich in der Vergangenheit in der 600er-Klasse Rennen gewonnen habe», sagte West. «Jetzt bin ich zurück, aber in der Superbike-Klasse auf einer 2019er-Yamaha R1. Das Motorrad ist in die Jahre gekommen, aber wir werden wie immer 100 Prozent für ein starkes Ergebnis kämpfen. Ich muss sagen, dass die Farben des Motorrads sehr cool aussehen.»

Wie bereits 2021 und 2022 wird West auch die Endurance-WM (EWC) mit dem Team Maco Racing bestreiten. Der erste Event findet Mitte April in Le Mans statt, wo er unter anderen auf Philipp Öttl (Ducati) treffen wird. «Ich fahre alle drei 24-Stunden-Rennen – zwei in Frankreich und eines in Belgien. Jedes Mal sage ich nie wieder, tue es dann aber doch», meinte der 41-Jährige. «Vielleicht bin ich ein Masochist und habe es nur noch nicht realisiert. Das wird schmerzhaft!»

Als dritte Serie wird der Haudegen, der im Superbike-Paddock zuletzt 2018 in der Supersport-Kategorie anzutreffen war, die Australische Superbike-Serie bestreiten. Wegen Probleme mit dem Sponsor stand seine Teilnahme bis zuletzt auf der Kippe, der Wechsel ins Team Northstar Yamaha macht es nun doch möglich. «Wir steigen beim dritten Event ein, Ende April in Queensland», kündigte der Australier an.