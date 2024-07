Moto Trophy 2024: Börde-Klassik für 15 Euro

In der Motorsport Arena kann man sich ein actiongeladenes Wochenende zu moderaten Preise machen. Von jung bis alt sind allerlei Klassen am Start. Viel zu sehen für schmales Geld.

Wenn am Wochenende vom 26. - 28.7. in der Oscherslebener Motorsport Arena die Zweiradpiloten der Moto Trophy Serie anlässlich der Börde Klassik ihre Runden drehen, dann sind dort nicht nur Klassiker am Start. In rund der Hälfte der neun Klassen gehen aktuelle Sport- und Rennmotorräder an dem Wochenende auf die Piste.

Allen voran die Zweizylinder in der Twin-Klasse, die gleich in 3 Hubraum-Kategorien eingeteilt sind, bis 660cm³, bis 990 cm³ und höher. Ebenfalls mit neuestem Maschinenmaterial treten die Fahrer des Yamaha-Marken-Cup mit den identischen Modellen R3 und R7 an. Das Debüt feiern die Ninja-Kämpfer mit der supersportlichen Kawasaki ZX-4 RR in einem weiteren Marken-Cup um den Sieg, der dieses Jahr erstmals ausgetragen wird. Die Allerjüngsten haben in der Honda Talent Challenge ihre Chance, sie treten mit dem Modell NSF 250R an, mit dem Ziel, in den Northern Talent Cup aufzusteigen. Alle Cup-Klassen sind in erster Linie als Förderung des Nachwuchses gedacht, um den Einstieg in finanziellen Grenzen zu halten.

Superbike-Motorräder der ersten Generation nach der Handicap-Formel sind bis zum Jahrgang 2000 vertreten. Ebenso die Supersportgeräte bis 600 cm³, die um die neuere Jahresepoche bis 2009 erweitert wurde. Echte Klassiker sind dagegen in der Klasse bis 1983 vertreten, wiederum eingeteilt in vier unterschiedliche Hubraum-klassen. Nostalgie kommt bei den Zweitaktern auf, die einst in der Weltmeisterschaft die Szene beherrschten, bis sie im Grand Prix Sport aus Marketinggründen verbannt wurden.

Ein Schmunzeln haben die Besucher im Gesicht, wenn sie die Rennmaschinchen der Freetech-Klasse mit den 50 cm³ Motoren sehen. Auf der Rennstrecke allerdings sind sie ernsthafte Rennmotorräder, die respektable Rundenzeiten hinlegen. Dies sind genügend Gründe, am Wochenende vom 26. bis 28. Juli in die Motorsport Arena Oschersleben zu kommen. Die Akteure freuen sich auf ein vollgepackte Zuschauerkulisse zu fahren. Der Eintritt ist mit € 15 moderat und beinhaltet den Zugang zum Fahrerlager. Den Zeitplan, die Teilnehmerlisten sind auf der Homepage des Veranstalters nachzulesen.