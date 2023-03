Aragon-Test, Mittwoch: Jonathan Rea fährt Bestzeit 22.03.2023 - 18:37 Von Mike Powers

© GeeBee Images Johnny Rea

Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea hat den ersten von zwei Testtagen am Mittwoch in Aragon auf seiner Kawasaki als Erster beendet. Bradley Ray (Motoxracing Yamaha) hofft, dass er am Donnerstag zum Fahren kommt.