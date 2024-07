Brands Hatch: Ryan Vickers (Yamaha) gewinnt dreimal

Ryan Vickers gelang in Brands Hatch das Triple

Die sechste Veranstaltung der Britischen Superbike Meisterschaft (BSB) in Brands Hatch wurde zur Galavorstellung von Ryan Vickers und Yamaha. In drei Rennen triumphierte der Brite auf dem Traditionskurs dreimal.

Im Qualifying zum sechsten BSB-Saisonevent in Brands Hatch ging es ziemlich heiß her. Die Top-14-Fahrer dieses Zeittrainings trennten auf der ehemaligen Superbike-WM-Piste nur 0,775 Sekunden. Die Pole-Position holte sich der 25-jährige Ryan Vickers auf seiner Yamaha R1, knapp vor Markenkollege Danny Kent und Ducati-Pilot Glenn Irwin.

Im ersten Lauf auf dem 3,916 km langen Kurs am Samstag bewies Vickers dann seinen unglaublichen Speed. Der Yamaha-Fahrer fuhr ein beeindruckendes Renen, setzte sich in 20 Runden 7,3 Sekunden vom zweitplatzierten ab und feierte seinen dritten Saisonsieg – obwohl er vor etwa zwei Monaten noch einen Schlüsselbeinbruch nach einem Sturz in Donington Park erlitten hatte und operiert werden musste.

Hinter Vickers kamen die beiden Honda-Stars Tommy Bridewell und Andrew Irwin auf den Plätzen 2 und 3 ins Ziel. Die Ränge 4 und 5 erkämpften sich die Ducati-Piloten Glenn Irwin und Christian Iddon. Der ehemalige Moto3-Weltmeister Danny Kent schied bereits nach zwei Runden mit einem Sturz aus dem Rennen aus.

Das zweite Rennen ging für die spektakuläre Superbike-Klasse am Sonntag über die Bühne. Wieder erwischte Vickers den perfekten Start und eilte dem Feld voraus. Doch ein Massensturz in der ersten Runde sorgte für eine Safety-Car-Phase: Glenn Irwin, Danny Kent und Danny Buchan (Kawasaki) waren die drei beteiligten. Nachdem das Rennen wieder freigegeben wurde, stürzte Luke Hedger (Kawasaki) und verletzte sich am Nacken und Unterarm – dieses Mal reagierte die Rennleitung mit der roten Flagge.

In einem Sprint über fünf Runden setzte sich erneut Vickers zu Beginn an die Spitze des Feldes. Der Brite fuhr wieder fehlerfrei und feierte den zweiten Sieg an diesem Wochenende. Hinter ihm kamen Bridewell (+1,188 sec) und Yamaha-Pilot Kyle Ryde (+1,237 sec) auf das Podium. Andrew Irwin, Leon Haslam (BMW) und Christian Iddon komplettierten die Top-6.

Im abschließenden dritten Lauf auf der Berg-und-Tal-Bahn in Brands Hatch ließ Vickers seinen Gegnern wieder keinen Hauch einer Chance. Er feierte nach 20 Runden seinen fünften Saisonsieg und damit das Triple auf der Rennstrecke. Bereits beim Saisonstart in Navarra (Spanien) hatte Vickers beide Superbike-Rennen gewonnen.

Hinter ihm entwickelte sich ein spannender Dreikampf um die Podestplätze mit dem besseren Ende für Iddon, der Platz 2 absicherte. Ihm fehlten 3,073 Sekunden auf Vickers, doch nur 0,249 Sekunden hinter ihm kam Ryde ins Ziel. Vierter wurden die beiden Honda-Piloten Bridewell und Andrew Irwin.

In der Meisterschaft führt nach 17 Rennen der Champion des lezten Jahres, Tommy Bridewell. Hinter ihm liegen Glenn Irwin und Christian Iddon auf 2 und 3, Vierter ist Kyle Ryde vor Danny Kent auf 5. Das nächste Rennen findet vom 9. bis 11. August in Thruxton statt.

BSB-Stand nach 17 von 32 Rennen:

1. Bridewell, Honda, 217 Punkte

2. Glenn Irwin, Ducati, 198

3. Iddon, Ducati, 193

4. Ryde, Yamaha, 185

5. Kent, Yamaha, 148

6. Vickers, Yamaha, 146

7. Jason O'Halloran, Kawasaki, 128

8. Haslam, BMW, 123

Alle BSB-Ergebnisse gibt es HIER!