BSB 2021: Saisonstart um vier Wochen verschoben

Die BSB-Saison 21 startet am letzten Mai-Wochenende in Oulton Park

Der Veranstalter der British Superbikes (BSB) reagierte auf die Absagen einiger Road Races in Großbritannien und Irland und verschob den Saisonstart in Oulton Park um vier Wochen nach hinten.

Bereits vor einigen Monaten präsentierten die Organisatoren der Britischen Superbike-Meisterschaft den Rennkalender für die Saison 2021. Insgesamt wurden elf Veranstaltungen in den Kalender der stärksten nationalen Superbike-Serie in Europa aufgenommen, der Saisonstart sollte Anfang Mai in Oulton Park über die Bühne gehen. Traditionell stimmen sich die BSB-Verantwortlichen mit den großen Road Racing-Koordinatoren ab, um Terminüberschneidungen möglichst zu vermeiden.

Da in der Zwischenzeit einige der Straßenrennen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, so zum Beispiel die legendäre TT auf der Insel Man, reagierte die BSB und schob den Saisonstart um vier Wochen nach hinten. Zum einen kann so die Lücke von insgesamt vier Wochen zum zweiten Rennen in Thruxton geschlossen werden, zum anderen gewinnt der Veranstalter etwas Zeit, in der Covid-19 der Serie einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

«Wir haben den Rennkalender 2021 angepasst, aber ich kann bestätigen, dass die Saison trotzdem wie geplant an einem Bank-Holiday-Wochenende im Mai in Oulton Park beginnt, wir haben den Termin nur nach hinten geschoben. Die anderen zehn Events bleiben unverändert», bestätigte BSB-Seriendirektor Stuart Higgs am Donnerstag.

«Bei der Erstellung des Kalenders hatten wir einen vorsichtigen Ansatz für den Saisonstart im Mai gewählt, da wir für das North West 200 Luft lassen wollten», betonte der Brite. «Weil die Veranstaltung aller Voraussicht nach in dieser schwierigen Zeit nicht stattfinden kann, haben wir uns dazu entschieden, die große Lücke von vier Wochen bis zum zweiten BSB-Rennen zu verkürzen. Dementsprechend haben wir auch die Daten für die offiziellen Testfahrten vor der Saison angepasst.»

BSB-Kalender 2021

29.-31. Mai - Oulton Park

4.-6. Juni - Thruxton

18.-20. Juni - Snetterton 300

9.-11. Juli - Knockhill

23.-25. Juli - Brands Hatch GP

6.-8. August - Donington Park National

10.-12. September - Silverstone National

17.-19. September - Oulton Park

1.-3. Oktober - Donington Park GP

15.-17. Oktober - Brands Hatch GP