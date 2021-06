BSB: Yamaha gelingt perfekter Auftakt in Oulton Park

Im Vorjahr gewann Jason O'Halloran zwei Rennen in Fulton Park, in diesem Jahr blieb er unbesiegt

Jason O’Halloran begann die neue Saison der British Superbikes in eindrucksvoller Manier. Der Yamaha-Pilot gewann alle drei Rennen beim Saisonstart in Oulton Park und sorgte damit für Freude beim japanischen Hersteller.

In der Hoffnung, die Zuschauer an der Strecke begrüßen zu dürfen, verlegte der BSB-Veranstaler den Saisonstart auf Ende Juni, denn zu diesem Zeitpunkt sollten in England bereits alle Corona-Schutzmaßnahmen zurückgenommen worden sein. Da sich die Situation unerwartet veränderte, mussten die Verantwortlichen in Oulton Park mit gerade einmal 4.000 Zuschauern pro Tag leben, mehr gestattete die britische Regierung nicht.



Sportlich gesehen entwickelte sich das erste Rennwochenende des Jahres zu einer spannenden Angelegenheit. Mit Tommy Bridewell und Christian Iddon platzierten sich zwei Ducati-Fahrer an der Spitze der Startaufstellung, dicht gefolgt von Tarran Mackenzie und Jason O’Halloran, die für Yamaha am Start stehen. Der aktuelle BSB-Champion Josh Brookes (Ducati) kam nicht über Startplatz 9 hinaus.

Beim ersten Rennen am Samstagnachmittag war es Christian Iddon, der den perfekten Start auf der 4,307 km langen Piste erwischte und als erster in die erste Kurve einbog. Der Ducati-Pilot führte acht Runden lang, bis Vizemeister Jason O’Halloran ein erstes Manöver setzte und seine R1 in Führung brachte. Nach einem packenden Zweikampf überfuhr der Yamaha-Fahrer als Erster die Ziellinie, 0,6 Sekunden vor Iddon. Dritter wurde Tommy Bridewell, deutlich vor Isle of Man TT-Star Peter Hickman, der seine BMW als Vierter ins Ziel brachte. Brookes wurde mit 17 Sekunden Rückstand auf O’Halloran Zehnter.

Auch der zweite Superbike-Lauf am Sonntagmorgen war von einem bärenstarken Zweikampf an der Spitze geprägt. Iddon erledigte über weite Strecken mit seiner Panigale V4R die Führungsarbeit, doch O’Halloran blieb ihm gänzlich auf den Fersen. Der Australier setzte in der letzten Kurve der letzten Runde zum Angriff an und übertrumpfte den ehemaligen Superbike-WM-Fahrer. Mit Platz 3 gelang Peter Hickman sein erstes Podium mit dem neuen FHO-Team, er kam nach 18 Runden etwas mehr als 7 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel. Die Plätze 4 und 5 gingen mit Danny Buchan und Bradley Ray ebenfalls an BMW-Fahrer.

Hicky ging dann von der Pole-Position in den dritten Lauf am Sonntagnachmittag, musste aber erneut Christian Iddon und Jason O’Halloran den Vortritt lassen, die erneut in einem atemberaubenden Zweikampf an der Spitze glänzten. Erneut griff der Yamaha-Pilot in der letzten Runde an, einen Konter von Iddon währte er entschieden ab und so kam es zum Hattrick für den 33-Jährigen beim diesjährigen Saisonstart der BSB. Platz 3 holte sich, wie im ersten Rennen, Tommy Bridewell. Tarran Mackenzie (Yamaha) und Hickman vervollständigten die Top-5.

In der Gesamtwertung liegt O’Halloran mit der maximalen Punktzahl von 75 an der Spitze, gefolgt von Iddon (60) und Hickman (40). Titelverteidiger Josh Brookes erwischte ein hartes Wochenende, am Ende gelangen ihm nur 25 Zähler am gesamten Wochenende. Übrigens: Honda, der Hersteller, der im letzten Jahr so beeindruckend mit der neuen Fireblade in die BSB-Saison startete, erreichte als bestes Ergebnis mit Spitzenfahrer Glenn Irwin nur einen sechsten Rang, in der Tabelle liegt er abgeschlagen auf Platz 9. Das zweite Saisonrennen der BSB findet in zwei Wochen in Knockhill/Schottland statt.

Ergebnis BSB Oulton Park, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jason O’Halloran, Yamaha 14 Runden 2 Christian Iddon, Ducati + 0,630 sec 3 Tommy Bridewell, Ducati + 1,408 4 Peter Hickman, BMW + 5,913 5 Tarran Mackenzie, Yamaha + 12,954 6 Glenn Irwin, Honda + 15,889 7 Kyle Ryde, BMW + 16,155 8 Lee Jackson, Kawasaki + 16,578

Ergebnis BSB Oulton Park, Lauf 2

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jason O’Halloran, Yamaha 18 Runden 2 Christian Iddon, Ducati + 0,103 sec 3 Peter Hickman, BMW + 7,057 4 Danny Buchan, BMW + 11,059 5 Bradley Ray, BMW + 11,101 6 Tarran Mackenzie, Yamaha + 11,752 7 Joshua Brookes, Ducati + 11,816 8 Lee Jackson, Kawasaki + 12,353

Ergebnis BSB Oulton Park, Lauf 3

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jason O’Halloran, Yamaha 18 Runden 2 Christian Iddon, Ducati + 0,569 sec 3 Tommy Bridewell, Ducati + 0,781 4 Tarran Mackenzie, Yamaha + 1,025 5 Peter Hickman, BMW + 6,949 6 Joshua Brookes, Ducati + 10,024 7 Lee Jackson, Kawasaki + 10,182 8 Danny Buchan, BMW + 10,715

Stand BSB nach 3 Rennen