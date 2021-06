Knalleffekt: Reeves/Rousseau aus Wertung genommen

Der zweite Lauf auf dem Pannonia Ring sah Reeves/Rousseau als Sieger. Bei der technischen Nachkontrolle dann die kalte Dusche: Disqualifikation und damit 59 Punkte Rückstand auf Schlosser/Fries.

Am Samstagnachmittag mussten Tim Reeves/Kevin Rousseau wegen einer defekten Wasserpumpe beim ersten Rennen auf dem Pannonia Ring die Segel streichen. Die britisch-französische Paarung lag zu diesem Zeitpunkt an der Spitze und schien einem weiteren Erfolg entgegenzufahren. Durch ihren Ausfall war der Weg frei für Markus Schlosser/Marcel Fries, die auf der ungarischen Rennstrecke zum ersten Mal triumphierten.

Am Sonntag wollten sich Reeves/Rousseau mit einem Sieg schadlos halten. Vom Start bis ins Ziel behauptete das Bonovo-Action-Duo trotz heftiger Angriffe von Schlosser/Fries die Nase vorne. Zum sechsten Mal durfte Reeves beim ungarischen WM-Lauf als Sieger auf das Podest steigen. Doch die Freude des sechsfachen Weltmeisters und zweifachen Weltcup-Siegers über seinen vermeintlichen Triumph wurde Stunden später getrübt.

Bei der technischen Nachkontrolle stellte sich heraus, dass sein Yamaha-Aggregat gegen den Punkt 2.3.4 «Motor und Getriebe» und der unter Punkt 2.3.4.8 lautenden Vorschrift «Die Nockenwellen sowie der Ventil- bzw. Nockenhub müssen der ursprünglichen Homologation entsprechen. Es dürfen keine Kit-Nockenwellen Verwendung finden» des Regelwerks verstoßen hatte. Die Disqualifikation musste die logische Folge des Regelbruchs sein.

Vor ihrem Heimrennen in Donington liegen Reeves/Rousseau, die schon im zweiten Rennen in Le Mans wegen eines technischen Defekts am Schaltgestänge wichtige Punkte liegen gelassen hatten, nunmehr an der fünften Stelle in der WM-Zwischenwertung. Ihr Rückstand auf Schlosser/Fries, die nach drei Siegen und einem zweiten Platz 95 Punkte auf ihrem Konto haben, beträgt bereits beachtliche 59 Zähler.

Berichtigtes Ergebnis

1. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), LCR Yamaha, 15 Runden in 29:55,023 min. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), LCR Yamaha, +1,233 sec. 3. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 1,354 sec. zur. 4. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha. 5. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha. 6. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), LCR Yamaha. 7. Kees Endeveld/Hendrik Crome (NL/D), LCR Yamaha. 8. Peter Kimeswenger/Kevin Kölsch (A/D), LCR Yamaha. 9. Janez Remše/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha. 10. Kevin Cable/Kyle Masters (GB), LCR Yamaha.

WM-Stand (nach 4 Rennen)

1. Schlosser/Fries, 95 Punkte. 2. Ellis/Clement, 72. 3. Päivärinta/de Haas, 65. 4. Wyssen/Hofer, 40. 5. Reeves/Rousseau, 36. 6. Endeveld/Crome, 36. 7. Kershaw/Charlwood, 31. 8. Sattler/Schmidt, 26. 9. Peugeot/Peugeot, 22. 10. Kimeswenger/Kölsch, 17. 11. Remše/Wechselberger, 15. 12. Le Bail/Leveau, 13. 13. Vinet/Vinet, 13. 14. Gadet/Salmon, 9. 15. Gallerne/Druel, 8. 16. Cable/Masters, 6. 17. Fretay/Fenoy, 4.