NTC Assen: Fast ein Heimsieg für Lorenz Lucianio

NTC Rennen 1 in Assen

Der Belgier holt in den benachbarten Niederlanden seinen zweiten Saisonsieg im Northern Talent Cup, vor Zuda und Gurecky in einem halb nassen, halb trockenen Rennen 1. Bester Deutscher: Korbinian Brandl auf Platz 11.

Rennen 1 des Northern Talent Cup Round 4 enttäuschte nicht. Der Kampf ging bis in die letzte Schikane und wurde erst auf der Ziellinie entschieden. Es war der Belgier Lorenz Luciano (Junior Black Knights Team), der das Rennen für sich entschied. Nur 0,044 Sekunden dahinter fuhr mit Stepan Zuda (Motoracing23 Klub V ACR) der Tscheche als Zweiter über die Ziellinie und holte damit sein erstes Podium in dieser Saison. Dritter wurde sein Landsmann und Tabellenführer Jakub Gurecky (JRT Brno Circuit), der von P20 aus startete.

Es war Lokalmatador Loris Veneman (Kahuna Security Racing), der wie ein Blitz aus der ersten Reihe losfuhr. Die Strecke war teilweise nass und teilweise trocken, aber der Niederländer war flott unterwegs. Hinter ihm bildete sich jedoch schnell eine Gruppe, in der anfangs sechs Fahrer um die Vorherrschaft an der Spitze kämpften. Gurecky war schon früh einer von ihnen, der tschechische Fahrer schoss von P20 in der Startaufstellung los und mischte mit.

Einige waren im Nassen stärker, andere im Trockenen, aber das Ergebnis war ein klassischer D-Zug an der Spitze. Zuda und Damian Boessenkool (Team KNMV) machten mächtig Boden gut, bevor sie ebenfalls in den Kampf eingriffen, so dass acht Fahrer um drei Plätze auf dem Podium kämpften... und einen Sieg.

Alles lief auf die letzte Schikane und ein Shootout auf der Linie hinaus, wobei Luciano es perfekt schaffte, in Richtung Flagge Gas zu geben und vorne zu bleiben. Zuda holte sich den zweiten Platz und damit sein erstes Podium in dieser Saison. Der Kampf um den dritten Platz war ebenso eng, da sich vier Fahrer nach der letzten Schikane über die Strecke verteilten - aber Gurecky hatte knapp die Nase vorn und machte damit einen weiteren Podestplatz in dieser Saison perfekt.

Veneman musste sich mit dem vierten Platz begnügen, aber es ist dennoch ein beeindruckendes Rennen und Qualifying für den Niederländer, denn er führt ein Trio von Lokalmatadoren an: Beekmans wurde Fünfter, und Boessenkool Sechster. Nur etwas mehr als ein Zehntel trennte die Nummer 65 von Gurecky auf dem Podium.

Lennoxx Phommara (Phommara Team) war wieder an der Spitze und der Schweizer Rookie übernahm die Führung, bevor er als Siebter mit etwas Abstand zur Spitzengruppe ins Ziel kam. Niklas Kitzbichler (Racing-Team-Kitzbicher) war ebenfalls eine Macht, mit der man rechnen musste, bevor er nach ein paar dramatischen Ausritten in der Schlussphase, die der Österreicher gerade noch unter Kontrolle bringen konnte, Achter wurde.

Platz neun ging an Polesetter Rossi Moor (FAIRIUM Next Generation Riders Team), da der Ungar eine Woche nach seinem ersten Sieg einen härteren Renntag zu bewältigen hatte. Er wurde früh zurückgeworfen, bevor er wieder Boden gut machen konnte und Jonas Kocourek (JRT Brno Circuit) um nur ein paar Zehntel auf P9 verwies.

Ergebnis Assen Rennen 1

1. Lorenz Luciano

2. Stephan Zuda

3. Jakub Gurecky

4. Loris Venneman

5. Kas Beekmans

6. Damian Boessenkool

7. Lennox Phommara

8. Niklas Kitzbichler

9. Rossi Moor

10. Jonas Kocourek

11. Korbinian Brandl

12. Noel Willemsen

13. Kevin Farkas

14. Valentino Herrlich

15. Rio Olofson

16. Noa Cuyoers

17. Dustin Schneider

18. Jordan Bartucca

19. Kimi Gundermann

20. Tibor Varga

21. Phil Urlass

22. Julius Coenen

23. Julius Caesar Roerig

24. Jacopo Hosciuc