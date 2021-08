BSB: Peter Hickman (BMW) in Cadwell Park bärenstark

Am vergangenen Wochenende gastierte die British Superbike Championship auf der spektakulären Rennstrecke von Cadwell Park. BMW-Pilot Peter Hickman deckte alle Karten auf den Tisch und überzeugte alle Kritiker.

Road Racing ist die große Paradedisziplin von Peter Hickman. Der 34-jährige BMW-Pilot fühlt sich bei der Isle of Man TT, bei den Northwest 200 und beim Ulster GP pudelwohl. Bei der TT gewann der Brite bisher fünfmal und er hält den absoluten Rundenrekord mit einem Durchschnitt von 217,989 km/h, aufgestellt 2018 auf einer BMW S 1000 RR. Doch Hicky, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, ist auch auf der Rundstrecke unglaublich schnell.



Am vergangenen Wochenende gelang dem Piloten vom FHO Racing-Team ein fast perfektes Wochenende in Cadwell Park. Bei der sechsten BSB-Veranstaltung der Saison fuhr der Brite, der nur knappe zehn Kilometer von der Rennstrecke entfernt lebt, am Samstag die dritte Startposition hinter Honda-Pilot Glenn Irwin und BSB-Leader Jason O’Halloran (Yamaha) ein.

Beim ersten Rennen am Samstagnachmittag über 14 Runden versuchte Irwin dem Feld zu entfliehen, doch Hickman kam an O’Halloran vorbei und holte den Rückstand zum Honda-Piloten schnell wieder auf. In Runde 7 verbremste sich Irwin und der BMW-Fahrer nutze die Lücke, um die Führung auf der 3,5 km langen Piste zu übernehmen. Der Road-Racing-Spezialist nutze die freie Strecke, um einige schnelle Runden zu drehen. Mit einer Rundenzeit von 1:26,350 Minuten gelang ihm sogar ein neuer Rundenrekord und letztendlich der Sieg vor Jason O’Halloran und Tommy Bridewell (Ducati). Irwin landete auf Rang 4, Ducati-Pilot Christian Iddon rundete die Top-5 ab.

Am Sonntagmorgen ging es in den zweiten Lauf des Wochenendes und Jason O’Halloran zeigte, warum er die Meisterschaft anführt. Der Australier führte neun Runden lang, bevor Lokalmatador Hickman einen Angriff auf den Yamaha-Piloten starten konnte. Beide kämpften anschließend bis zum Fallen der Zielflagge Kopf an Kopf und am Ende gelang es O’Halloran nicht, den BMW-Mann zu schlagen, 0,155 Sekunden trennten die beiden am Ende. Bridewell sicherte erneut den dritten Rang ab, Lee Jackson wurde auf seiner Kawasaki Vierter, knapp vor Titelverteidiger Josh Brookes (Ducati).

Auch am Nachmittag waren es Hickman, O’Halloran und Bridewell, die an der Spitze den Fans eine ordentliche Show boten. Nach 18 Runden war es jedoch nicht Hickman, der den Sieg nach Hause brachte, sondern O’Halloran, der in der letzten Runde noch am 34-Jährigen vorbeikam. Hickman verpasste damit den Hattrick um gerade einmal 0,2 Sekunden. Hinter Bridewell, der erneut Platz 3 holte, kamen erneut Lee Jackson und Josh Brookes ins Ziel.

In der Gesamtwertung konnte O’Halloran seinen Vorsprung ausbauen, denn Teamkollege Tarran Mackenzie ging in Cadwell Park leer aus, nachdem er sich am Samstag verletzte. Der Australier führt nun 119 Punkte vor Christian Iddon, auf Platz 3 liegt Mackenzie. Tommy Bridewell besetzt Position 4, Hickman kletterte auf den fünften Rang in der Meisterschaftswertung. Entschieden ist die BSB 2021 jedoch noch nicht, denn nach den Rennen in Snetterton und Silverstone werden die ersten acht Fahrer in den Showdown einziehen und den Titel unter sich ausmachen.